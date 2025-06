A Pozzale rinasce 'Paeseinfesta' con un centro estivo e non solo

La storia di Paeseinfesta, un’associazione nata nei primi anni Novanta, ha recentemente intrapreso una nuova fase di vitalità dopo un periodo difficile segnato dalla pandemia di COVID-19. Con un forte impegno verso la comunità e un rinnovato gruppo di volontari, l’associazione ha avviato il Cocco Summer Camp 2025, un centro estivo che rappresenta un importante punto di riferimento per i bambini e le loro famiglie nel territorio di Pozzale.

I Fondamenti di Paeseinfesta

Fondata da un gruppo di volontari con l'obiettivo di creare eventi ricreativi per tutte le età, Paeseinfesta è stata una pietra miliare della vita sociale locale. Tuttavia, durante alcuni anni, l’associazione ha affrontato difficoltà a causa della carenza di volontari, rendendo difficile il suo operato. La situazione è cambiata con l'arrivo della pandemia, quando alcuni volontari si sono ritrovati virtualmente, unendo le esperienze di ex membri e nuovi volontari, molti dei quali avevano vissuto l’associazione da bambini.

"Abbiamo sentito la necessità di ripartire dalle relazioni sociali", ha affermato Icaro Tinti, riferimento di Paeseinfesta. "La nostra sede è diventata un centro di accoglienza per bambini e famiglie, un luogo dove ricostruire legami e far rinascere lo spirito comunitario".

Il Cocco Summer Camp e l'Inclusione

Il Cocco Summer Camp 2025 è stato concepito con grande attenzione e professionalità, combinando la passione dei volontari con la competenza di educatori professionali. L’associazione ha anche garantito rette accessibili per le famiglie, assicurando che il centro sia inclusivo per tutti. "I bambini hanno bisogno di riferimenti seri e noi ci siamo riuniti per fornire loro un ambiente sicuro e stimolante," ha dichiarato Angela, una delle volontarie coinvolte.

In un’iniziativa che ha coinvolto anche i giovani del territorio, l’associazione ha visto la partecipazione attiva di ragazzi neanche diciottenni, che hanno contribuito con entusiasmo al progetto. "Essere parte di questa iniziativa è stata un'opportunità incredibile. Abbiamo provato ad essere utili ai più piccoli," ha detto Thomas, un giovane volontario.

Laboratori Creativi e Tradizione

Il Cocco Summer Camp ha anche ospitato laboratori creativi, tra cui uno di falegnameria e uno di panetteria, condotti da esperti locali, come Paolo, il tuttofare del Pozzale, e Keoma, il panettiere. "È bello vedere come la tradizione si trasmette alle nuove generazioni," ha dichiarato Paolo. "Lavorare con i bambini è stato un modo per condividere le nostre esperienze e conoscenze."

Uno dei progetti più affascinanti realizzati durante il centro estivo è il laboratorio murales. I bambini, dopo che un muratore di fiducia, Gino, aveva restaurato una parete della sede, stanno creando un murales che rappresenta Cocco, un simpatico coccodrillo simbolo della comunità. "Il murales non è solo arte, ma un modo per i bambini di sentirsi parte di qualcosa di più grande," ha spiegato Matteo, l'artista coinvolto.

Preziosa è stata la collaborazione del Colorificio Cappelli, anche questo è simbolo di una comunità pronta a collaborare, ha offerto il materiale per la realizzazione del murales.

Aperinfesta Cocco Street food

Un Evento di Celebrazione

La comunità di Pozzale si riunirà per festeggiare il lavoro dei bambini e l'inaugurazione del murales durante Aperinfesta Cocco Street Food, in programma il 28 e 29 Giugno. "Abbiamo creato uno spazio speciale per i bambini e un programma di eventi musicali che sicuramente piacerà a tutti," ha aggiunto Katiuscia.

Ad allietare la serata Sabato 28 Giugno la proposta musicale dell’affermato gruppo Empolese “Ance ed il Trio LiVE” e Domenica 29 DJ Mario, il vocalist delle serate pozzalesi.

A disposizione dei più piccoli lo spazio giochi di Paeseinfesta.

“Il nostro bar il “Coccobrillo” aprirà alle 19 ed oltre alle classiche bevande sarà proposto il nostro cocktail speciale..”. Tiziana vi invita ad assaporarlo negli spazi dedicati che ricordano dei salotti campagnoli..

L’evento, organizzato insieme alla Casa del Popolo, non solo offrirà un’ampia gamma di opzioni culinarie, ma servirà anche come raccolta fondi per supportare progetti educativi futuri. "Vogliamo reinvestire tutto ciò che raccoglieremo per migliorare ulteriormente la nostra comunità," ha concluso Matteo, il presidente.

Conclusione

Paeseinfesta sta dimostrando che, anche dopo tempi difficili, con passione, collaborazione e un forte spirito comunitario, si possono raggiungere risultati straordinari. Con il Cocco Summer Camp e l’imminente Aperinfesta, l’associazione non solo riafferma il suo ruolo centrale, ma getta anche le basi per un futuro luminoso per le prossime generazioni. La storia di Paeseinfesta è un esempio di come la comunità può rimanere unita e prosperare, anche nei momenti di difficoltà.

Fonte: Ufficio stampa