Alla Casa Natale Leonardo 'The Genius Jazz Night' con Duke Ellington

Domenica 29 giugno, alle ore 21,30, alla Casa Natale Leonardo ad Anchiano a Vinci, è tempo di 'The Genius Jazz Night' con "Duke Ellington il genio della musica del 900: Our Favorite Ellington". Una conferenza con accompagnamento musicale a cura di Francesco Martinelli , Angelo Lazzeri chitarra, Filippo Pedol contrabbasso, Alessandro Fabbri batteria. L'evento è organizzato da di Empoli Jazz in collaborazione con il Comune di Vinci e Vinci 2025 Anno del Volo

Difficile limitare l’impatto del geniale Duke Ellington al jazz: la musica del compositore di Washington è un corpus tra i più importanti del XX secolo, spesso in dialogo sottile e ironico con gli altri grandi compositori a lui contemporanei, come George Gershwin e Arnold Schoenberg.

Un viaggio nel Duke Ellington meno conosciuto, ma non per questo meno prezioso, sorprendente e, come sempre, straordinariamente moderno, attraverso brani come “Jump for Joy” - tratto dall’omonimo musical revue del 1941 - o “Blues of The Vagabond”, o ancora “Old King Dooji” e molti altri.

Francesco Martinelli è impegnato fino dagli anni Settanta nella diffusione della cultura jazzistica in Italia come organizzatore di concerti, giornalista, saggista e traduttore, insegnante e conferenziere.

Ha collaborato negli anni Settanta alla organizzazione delle memorabili Rassegne Internazionali del Jazz di Pisa, e in seguito ha promosso nella sua città concerti e rassegne tra cui La Nuova Onda, l’Instabile’s Festival, An Insolent Noise.

Ha tradotto una dozzina di libri dall’inglese all’italiano, collaborando con Arcana, Il Saggiatore, EDT e con la pisana ETS. Insegna Storia della Popular Music al Conservatorio Mascagni di Livorno, dove insegna anche storia del jazz come ai Conservatori di La Spezia, Padova e Torino oltre che alla Siena Jazz University.

Nel 2018 ha pubblicato a conclusione di un vasto progetto di ricerca coordinato nell'ambito dell'Europe Jazz Network il volume “The History of European Jazz – The music, musicians and audience in context”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Notizie correlate