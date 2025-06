Area PIP a Santa Maria a Monte, l'Amministrazione: "Interventi concreti contro il degrado"

L’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte è pienamente consapevole delle criticità presenti nell’area PIP e si è attivata da tempo per contrastare il degrado, mettendo in campo una serie di misure mirate al controllo e alla riqualificazione della zona.

Tra gli interventi più significativi è stato previsto l’acquisto di telecamere di videosorveglianza, che consentiranno di monitorare efficacemente il transito veicolare e scoraggiare comportamenti illeciti. Proprio nella seduta del Consiglio Comunale del 17 giugno è stata approvata una variazione di bilancio che include i fondi necessari per l’acquisto e l’installazione di questi dispositivi, con particolare attenzione all’area di via Brodolini e all’incrocio con via degli Artigiani.

In parallelo, la scorsa settimana la Giunta comunale ha approvato un ulteriore progetto di videosorveglianza per partecipare a un bando di finanziamenti erogati dal Ministero dell’Interno: questo intervento prevede l’installazione di quattro nuove telecamere per rafforzare il presidio e avere il controllo complessivo dell’intera area PIP.

È importante sottolineare che le condizioni di degrado attuali sono frutto di una situazione ereditata, presente da molti anni. Tuttavia, questa Amministrazione ha scelto di affrontare il problema con determinazione, avviando un percorso di recupero che parte proprio dalla sicurezza e dal controllo del territorio.

A breve, inoltre, sarà pubblicato un bando per assegnare i lotti rimasti liberi e incentivare gli investimenti da parte di imprenditori che vogliano svolgervi le loro attività, con l’obiettivo di valorizzare l’area e riportarla alla funzione originaria per cui era stata progettata: un luogo dedicato allo sviluppo produttivo del territorio.

L’Amministrazione continuerà a operare con impegno per restituire decoro, sicurezza e opportunità, rilanciando un’area strategica per lo sviluppo economico e occupazionale del nostro Comune.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

