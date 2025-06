Buddhismo tibetano, a Montespertoli un grande Lama per tre giorni con Sakya Ngon Ga Ling

Dall'1 al 3 luglio Montespertoli sarà teatro di tre giorni di insegnamenti e iniziazione Vajrayana guidati da sua santità il 42° Gongma Trizin Ratna Vajra Rinpoche, detentore del trono della tradizione dei Sakya del Buddhismo tibetano. "Raramente abbiamo l’opportunità di incontrare un maestro di questa portata nella nostra zona" spiegano dall'associazione Sakya Ngon Ga Ling presieduta da Jessica Martensson, organizzatrice dell'evento che si svolgerà presso il museo della Vite e del Vino "I Lecci" (Centro Congressi) in via Lucardese 74.

"Il Maestro darà insegnamenti sulle pratiche fondamentali del buddhismo Vajrayana il primo luglio nel pomeriggio. Le pratiche vengono chiamate Ngondro e S.S. Gongma Trizin ha appena pubblicato un libro su queste fondamenta di pratiche meditative di una tradizione millenaria come quella buddhista tibetana. Alla fine degli insegnamenti sarà data una benedizione particolare per liberarsi dagli ostacoli, il cosiddetto Vajrakilaya Kago. I due giorni seguenti ci sarà una iniziazione maggiore di Vajrayoghini che dura 2 giorni, sempre nel pomeriggio di 2-3 luglio. È consigliabile a persone che sono già praticanti di meditazione. Il centro Sakya Ngon Ga Ling è fondato dal padre di S.S. Gongma Trizin, S.S. Sakya Trichen nel 2003. Il centro porta avanti eventi e insegnamenti di Dharma Buddhista con dei Lama della tradizione Sakya e incontri meditativi e ritiri sia a Montespertoli come a Castello di Cireglio (PT). Il Centro vuole offrire queste opportunità preziose a tutti i ricercatori di una via interiore che siano interessati al buddhismo in generale e a quella tibetana in particolare".

PROGRAMMA

Martedì 1° luglio

Ore 16.00 Insegnamenti su Ngöndro Non-comune

della tradizione Sakya e benedizione di Vajrakilaya Kago (circa 2-3 ore)

Mercoledì 2 luglio

Ore 16.00 1° giorno dell’Iniziazione Maggiore di Vajrayoghini. (circa 2-3 ore)

Giovedì 3 luglio

Ore 15.00 2° giorno dell’Iniziazione Maggiore di Vajrayoghini (durata: 4 ore)

SUA SANTITÀ IL 42° GONGMA TRIZIN RATNA VAJRA RINPOCHE

S.S. il 42° Gongma Trizin Ratna Vajra Sakya è nato nel 1974 ed è il figlio maggiore di S.S. Sakya Trichen il 41° Sakya Trizin Rinpoche. È stato insediato sul trono dei Sakya il 9 marzo 2017 ed è uno dei più importanti detentori del lignaggio Sakya della famiglia Khön, che da generazioni detiene un lignaggio ininterrotto di maestri eccezionali. Fin dalla nascita Rinpoche ha ricevuto delle benedizioni, iniziazioni e insegnamenti, maggiormente dal suo Guru Radice Vajradhara S.S. il 41° Sakya Trizin, in più da molti dei maggiori maestri e studiosi di questi tempi, comprendendo S.S. il Dalai Lama, e tanti altri Lama di grande elevatura. Da giovane età ha accompagnato S.S. Gongma Trichen in tanti tour internazionali d’insegnamento e ha anch’egli dato tanti insegnamenti e iniziazioni in giro per il mondo. Le attività d’insegnamento di S.S. ormai si estende su tutto il globo, dall’Asia all’Europa e Nordamerica, esponendo il Buddha Dharma in modo infaticabile per poter beneficiare più studenti del Dharma possibile. Dal 2017 insegna il percorso “The Complete Path Program” di 7 anni, da lui ideato che comprende tutti gli insegnamenti più importanti della scuola Sakya sia Mahayana che Vajrayana. L’anno scorso ha iniziato il corso “Dharma Chakra” che è online e durante il primo anno tratta l’Abhidharmakosa di Vasubhandu. È un corso che dura 7 anni per chi vuole continuare ad approfondire i testi più importanti della filosofia buddhista. È sposato e ha tre figli. La figlia più grande S.E. Jetsunma Kunga Trinley Palter sarà presente all’evento insieme al loro seguito di monaci.

Insegnamenti su Ngöndro non-comune

Le pratiche preliminari di base o fondamentali che sono il Rifugio, la Bodhicitta, Vajrasattva, l’Offerta del Mandala e il Guru Yoga. Il Ngondro non comune è legato all’Anuttarayoga tantra e in particolare al tantra di Shri Hevajra.

Iniziazione Maggiore di Vajrayoghini

Vajrayoghini rappresenta la buddhità completa in forma femminile ed è classificata come una forma Madre (saggezza) del Tantra Anuttarayoga. Questa iniziazione sarà conferita da S.S. Gongma Trizin in due giorni, è perciò considerata una iniziazione maggiore. Non comporta una richiesta particolare di voti samaya.

Per Info e contatti: 0571 659063, 335482485, 3473460064 - info@sakyangongaling.it. Per partecipare occorre contattare gli organizzatori e iscriversi a uno o due degli eventi, il costo è a offerta libera consigliata per poter affrontare le spese del centro che è una associazione senza scopo di lucro. "Per chi è interessato al percorso spirituale del buddhismo tibetano - concludono dall'associazione - può essere una opportunità unica di partecipare a questo bellissimo evento".

