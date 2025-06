Casole D’Elsa, al via il 149esimo Palio di Sant’Isidoro

Casole D’Elsa si prepara a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno: il 149° Palio di Sant’Isidoro. Una tradizione, tramandata di anno in anno dalla metà dell’ ‘800. La tradizione vuole che le prime a disputarsi il Palio fossero le fattorie più importanti del paese ovvero: Scheggi, D’Albertis, Querceto, Monteguidi, La Pergola e Lucciana. Questa tradizione andò avanti fino agli anni ’60 quando venne sospesa per poi riprendere nel 1976 con un nuovo regolamento e con la nascita delle Contrade: Casole , Cavallano, Pievescola , Monteguidi , Mensano e Casole Campagna. Nel consolidarsi del Palio però, le contrade hanno stabilito delle variazioni di confini, fino ad arrivare alle sei rimaste attive fino al 2023: Casole Campagna, Rivellino, Pievalle, Cavallano, Merlo e Monteguidi. Nel 2024 è tornata a far parte di questa tradizione la contrada del Pievescola.

Il programma 2025, organizzato dal Comitato Palio, avrà inizio il giorno 23 Giugno e si concluderà il giorno 13 Luglio in occasione del 149° Palio.

Le prime due settimane prevedono i consueti Tornei tra le Contrade: dal 23 Giugno al 27 Giugno si terrà il Torneo di Pallavolo; la settimana successiva ovvero dal 30 Giugno al 4 Luglio il Torneo di Calcetto. Entrambi verranno svolti nei locali del Campo Sportivo di Casole D’Elsa.

Sabato 5 Luglio, il Comitato Palio è lieto di invitarvi all’Aperipalio in Piazza della Libertà. Una festa dove potrete gustare un delizioso aperitivo accompagnato dalle bevute del Bar Barroccio nella splendida cornice del centro di Casole D’Elsa. Ospite della serata sarà DJ set ’80 Febbre pronto a farvi scatenare con le loro musiche per tutta la sera.

Martedì 8 Luglio si terrà il Vessillo alle ore 22:15 preceduto dalla sfilata delle contrade lungo le vie del centro storico del paese.

Si giunge così ai quattro giorni di emozioni e riti secolari che precedono il 149° Palio:

Giovedì 10 Luglio alle ore 21:30 estrazione delle batterie seguita, alle ore 22:00, dalla presentazione del drappellone simbolo della manifestazione;

Venerdì 11 Luglio alle ore 15:00 ci sarà le batterie di qualificazione che determineranno la composizione delle gare;

Sabato 12 Luglio alle ore 15:30 si entra nel vivo con la prova generale del Palio. La giornata si concluderà alle 20.00 con la tradizionale cena della vigilia nelle contrade, occasione di convivialità e ultimi pronostici.

Domenica 13 Luglio, giorno del Palio, l’evento si apre alle ore 11.00 con il corteo delle autorità e delle Contrade che terminerà con a Santa Messa nel centro de Paese. Nel pomeriggio, alle ore 15:00, dopo la sfilata e l’esibizione delle sette contrade si avrà alle ore 18:15 la benedizione di fantini e cavalli, rito che precede la corsa con grande partecipazione emotiva. Alle 19:30, scatterà finalmente il Palio, evento tanto atteso che decreterà la Contrada vincitrice. La giornata si concluderà, come di consueto, con i fuochi d’artificio delle ore 23:00.

Per restare aggiornati sull’evento potete seguire la pagina Instagram del Comitato Palio, il sito www.paliocasole.it .

Fonte: Ufficio Stampa