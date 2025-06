Cena rinascimentale e Corteggio storico, Montemurlo fa un tuffo nella storia

Tutto pronto a Montemurlo per la 34esima edizione del Corteggio storico. Il primo appuntamento in cartellone è il banchetto rinascimentale che si svolgerà giovedì 26 giugno ore 20 in piazza Castello alla Rocca. Il ristorante “La Taverna della Rocca” preparerà prelibati piatti rinascimentali. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 3289857707. Il banchetto sarà accompagnato da spettacoli di bandiere e tamburi, danze antiche, giocolieri e le rime e le storie di Gianluca Foresi. Chiuderà la serata il suggestivo spettacolo di fuoco Vassago del TandemBliss Duo. In piazza sarà presente anche il tavolo con i figuranti in costume che rievocheranno i veri protagonisti della storia. La giornata rinascimentale del Corteggio storico si apre domenica 29 giugno alle ore 9,30 con la “Camminata storica: le vie della battaglia”. Il gruppo trekking La storia Camminata- Compagnia Michele Calamai insieme ad Alessia Cecconi , direttrice della Fondazione Cdse, guideranno un’escursione alla scoperta dei luoghi della battaglia di Montemurlo del 1537 con arrivo al Castello della Rocca. Il punto di ritrovo è in piazza Bini a Bagnolo. Necessarie scarpe da trekking. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la Pro Loco Montemurlo telefono 0574-558584 o scrivere a info@prolocomontemurloaps.it.

Dalle ore 10,30 in piazza Amendola a Oste saranno allestiti accampamenti storici con la Compagnia “Giovanni Dalle Bande Nere”, la “Compagnia de Valcento” e gli “Sbandieratori della Signoria”. Inoltre, in piazza si potranno trovare gli antichi mestieri a cura della Schola Hominus Burgim ed attività didattiche in compagnia dei Falconieri della Fortezza e dei loro rapaci e di Terzo studio Progetti con “Gioca la piazza”. Ad accompagnare i visitatori fino al Corteggio della sera ci sarà Gianluca Foresi con le sue storie in rima. Novità di quest’anno è il “Palio dei Giochi d’altri tempi”, che si svolgerà domenica 29 giugno alle ore 17. Gli studenti del Liceo artistico Umberto Brunelleschi hanno realizzato il Palio che andrà al rione vincitore delle prove di forza e abilità. Durante il pomeriggio si svolgeranno anche alcuni spettacoli itineranti: i Tandem Bliss Duo proporranno “il Gobbo di Cicignano”, mentre la performer Circo Jaru sui trampoli animerà la piazza con esibizioni coinvolgenti e atmosfere da fiaba. Alle ore 19 apriranno gli stand gastronomici a cura di Filiera Corta Montemurlo, associazione Popolesco Oste, Fabbricanti di sogni, Circolo parrocchiale La Chiesina alla scoperta di sapori autentici. Il momento clou della giornata si avrà alle ore 20,30 con la partenza del 34esimo Corteggio storico per le vie di Oste

VIABILITÀ- Giovedì 26 giugno, per consentire lo svolgimento del banchetto rinascimentale in piazza Castello entrerà in vigore il divieto di transito e di sosta dalle ore 15 alle 24. Domenica 29 giugno, in occasione dello svolgimento del Corteggio storico per le strade di Oste, entreranno in vigore una serie di limitazioni alla viabilità cittadina. In particolare dalle ore 18 alle ore 24 scatta il divieto di sosta con rimozione forzata in via Curiel; via Scarpettini (tratto compreso fra Via Milano e Via Oste);via Milano (tratto compreso fra via Scarpettini e via Rimini); via Rimini;via Venezia (tratto compreso fra Via Rimini e Via Treviso);via Oste (tratto compreso fra Via Treviso/Via Palarciano e Via Adda); via Adda;via Gramsci; via Toti; via Balducci. Divieto di transito e chiusura al traffico, sempre dalle ore 18 alle 24, su via Toti, via Balducci, via Maroncelli. In via Pistoiese intersezione via Oste, via Pistoiese intersezione via Gramsci, in via Venezia intersezione via Palarciano/via Treviso, in via Scarpettini intersezione via Milano, in via Milano intersezione via Rimini, in via Puccini intersezione via Gramsci con integrazione ponticino sul Funandola, in via Gramsci intersezione via Adda, in via Adda intersezione via Oste, in piazza Amendola lato via Lanciotto, in via Balducci intersezione via Battisti, in via Balducci intersezione via Curiel, in via Balducci intersezione via Oste, in via Oste intersezione via Garigliano, in via Oste intersezione via Toti, via Oste intersezione piazza San Babila, in via Oste intersezione via Venezia/via Palarciano/via Treviso, in via Oste intersezione via II Giugno e in via Venezia intersezione via Rimini scatta il divieto di transito e la chiusura dalle ore 20 alle 22,30. Dalle ore 20 alle 22,30 sarà attiva la sospensione temporanea della circolazione, limitata al momento del transito del corteo lungo tutto il percorso in piazza Amendola, via Curiel, via Scarpettini (tratto compreso fra Via Milano e Via Oste), via Milano (tratto compreso fra via Scarpettini e Via Rimini); via Rimini, via Venezia,via Oste, via Adda, via Gramsci.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa