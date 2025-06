Certaldo punta sul fotovoltaico: nasce una nuova Comunità Energetica

Il punto di partenza è un impianto fotovoltaico da 900 kilowatt nella zona artigianale di Montebello a Certaldo. È l’ambizioso progetto di due imprenditori del territorio valdelsano, Simone Sardelli e Mauro Crocetti, rispettivamente impegnati nei settori delle fonti rinnovabili con la Ledit S.r.L. a Gambassi Terme, e Crocetti Edilcostruzioni S.r.L. nell’edilizia a Certaldo.

Questo progetto, a breve, arriverà sul Tavolo della Commissione Edilizia del Comune di Certaldo e una volta completati i passaggi burocratici, sarà pronto per essere realizzato nella zona industriale. Un piano che si inserisce in un più ampio percorso dedicato allo sviluppo dell’energia green, con il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti del territorio, tutti orientati a partecipare a una Comunità Energetica Rinnovabile già operativa sulla cabina primaria locale.

Il progetto è stato presentato all’Hotel Certaldo la settimana scorsa, in occasione di un’iniziativa sulle rinnovabili, che ha permesso a decine di imprenditori del territorio di discutere del Bando “CACER PNRR”, la procedura per aderire a una Comunità Energetica (CER), permettendo di ottenere contributi a fondo perduto e incentivi economici per l’intera Comunità (come nel caso della CER Erre Energy Community, dove figurano cinque soci fondatori, tra i quali Simone Sardelli di LEDIT S.r.l. e Massimiliano Benedetti di Erre Energie S.r.l.). A Certaldo prende forma un progetto di Comunità Energetica nato dalla sinergia con le istituzioni, ma avviato in forma privata per rispettare i tempi stretti del Bando CACER e accedere subito ai contributi disponibili. La proposta nasce da un percorso già avviato da tempo nel territorio: creare una rete locale per la produzione e condivisione di energia pulita. Dopo l’individuazione delle aree idonee, il progetto ha compiuto passi concreti, con una CER già attiva e con un progetto in corso, in attesa solo degli ultimi passaggi amministrativi e burocratici.

Sulle iniziative di creazione delle Comunità Energetiche e delle relative possibili configurazioni locali, anche le Amministrazioni dei Comuni di Certaldo e di Gambassi Terme hanno assicurato la massima attenzione. Nelle prossime settimane sono quindi possibili importanti novità sul progetto e su un tema molto sentito dalla cittadinanza e dalle imprese che si stanno attrezzando per poter intervenire sui costi dell’energia elettrica e dotarsi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

La cabina primaria in Valdelsa si trova a Badia a Cerreto e tocca sette paesi, principalmente Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano. Presente all’incontro anche il Consigliere comunale della Lista Civica di maggioranza di Gambassi Terme, Valerio Bruni, che ha ricordato l’impegno dell’amministrazione comunale nella realizzazione di impianti legati a fonti rinnovabili, installati o da installare sui tetti delle strutture pubbliche, dalle scuole fino al Municipio, nell’ottica di ridurre anche il consumo di suolo.

Il prossimo evento, AperiCER, con tutti i Partner della Erre Energy Community (CER), si terrà domani - mercoledì 25 giugno, ore 18:00 - presso Centro Ristoro Val Di Pesa, Località Sambuca, Barberino Tavarnelle (FI).

Fonte: Ufficio Stampa

