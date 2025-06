Continua 'Mulino d’Arte': il quarto appuntamento è con il duo Gullino-Troncarelli

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, la rassegna Mulino d’Arte prosegue con una serata dedicata alla grande musica da camera. L’appuntamento è per sabato 28 giugno alle ore 21 al Mulino del Ronzone, uno spazio immerso nel verde alle porte di Vinci (FI). L’ingresso è libero con offerta responsabile; consigliata la prenotazione ai numeri 333 772 9917 e 389 925 8066 (anche via WhatsApp).

Il concerto, dal titolo “Note in Duo | Violino e Pianoforte”, vede protagonisti Letizia Gullino e Luca Troncarelli, due giovanissimi interpreti di straordinario talento che proporranno un raffinato programma con musiche di Mozart e Respighi. La serata si svolgerà nell’incantevole cornice del giardino del Mulino del Ronzone, tra luci soffuse e suoni della natura, per un’esperienza d’ascolto intima e avvolgente.

L’evento è realizzato in collaborazione con “MusicArte – Ass. G. Rospigliosi” e “FRANTIC since 1990 - arte tessile artigianale di Roma” ed è parte della rassegna Mulino d’Arte, promossa dal Mulino del Ronzone con il patrocinio del Comune di Vinci. Anche quest’anno la rassegna mira a valorizzare il dialogo tra arti performative, paesaggio e cultura.

Chi sono Letizia Gullino e Luca Troncarelli? Il Duo Gullino-Troncarelli nasce nel 2020 all’interno del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Nel 2022 vince il Premio Nazionale delle Arti e nel 2025 rappresenta l’Italia con un recital a Tokyo. Entrambi giovanissimi, si sono già esibiti in sedi prestigiose come i Musei Vaticani, il Museo del Teatro alla Scala di Milano e per importanti istituzioni musicali. Letizia Gullino, classe 2004, è vincitrice del Premio “A. Tacchi” e di concorsi internazionali; Luca Troncarelli, classe 2001, si è perfezionato con alcuni dei più grandi nomi del pianismo europeo. Il loro sodalizio artistico si distingue per maturità interpretativa, eleganza e un forte equilibrio espressivo.

Il Mulino del Ronzone: un luogo d’arte tra storia e natura Situato su antichi terreni appartenuti alla famiglia di Leonardo da Vinci, il Mulino del Ronzone è oggi un centro culturale e musicale immerso nelle colline toscane. Ogni evento è pensato come un’esperienza da vivere nel segno della bellezza e dell’ascolto profondo. Scopri di più: www.mulinodelronzone.it

