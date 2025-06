Cristiano Tomei lascia Lucca: 'L’Imbuto' si sposta in campagna, tra vigne e ulivi

Lo chef Cristiano Tomei cambia location per il suo ristorante L’Imbuto: da Palazzo Pfanner a Lucca si trasferirà in una nuova sede in campagna, a Pieve di Santo Stefano, a pochi minuti dal centro città.

"Una nuova sede, lontana dal trambusto cittadino – scriveva il 13 giugno Tomei sui social –. Un luogo caro ai lucchesi, sulla strada per Pieve Santo Stefano, immerso tra oliveti e vigneti, da cui il nome 'Vigna Ilaria'". Il nuovo spazio offre un ambiente più riservato e immerso nella natura.

Il cambio di sede era già stato anticipato nei giorni scorsi durante la trasmissione Foodish con Joe Bastianich, dove Tomei aveva raccontato anche della sua azienda agricola, vicina alla nuova location, da cui ogni mattina seleziona personalmente gli ortaggi utilizzati poi nei piatti del ristorante.