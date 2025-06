CSA Intifada, la 30esima di Elsacinema "per non dimenticare il genocidio del popolo palestinese"

La 30 esima edizione del cinema all'aperto gratuito a Ponte a Elsa nei giardini di via xxv aprile inizierà giovedì dal 26 giugno e ogni giovedì fino al 31 luglio inizio proiezioni ore 22.

Quest'anno la rassegna è dedicata alla Palestina. Per non abbassare l'attenzione sul genocidio del popolo Palestinese.

Giovedì 26 giugno

apriremo la rassegna con il film "No Other Land" un film documentario del 2024 diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor ed Hamdan Ballal.

Girato nell'arco di cinque anni, dal 2019 al 2023,[2] documenta gli sforzi di Basel Adra ed altri attivisti palestinesi di opporsi alla distruzione del loro villaggio natale di Masafer Yatta, situato nel governatorato di Hebron in Cisgiordania, da parte delle forze di difesa israeliane (IDF), per costruirci un poligono di tiro e zona d'addestramento militare.

Giovedì 3 Luglio

A Complete Unknown

co-prodotto, co-scritto e diretto da James Mangold.

Nel 1961 Robert Zimmerman, che scelse per sé lo pseudonimo di Bob Dylan, andò a New York al capezzale del cantante e chitarrista folk Woody Guthrie che era molto malato. Fu poi adottato dalla scena folk newyorkese, con sede principalmente nel Greenwich Village, tra cui Pete Seeger e Joan Baez. In poco tempo, conobbe l’affermazione e divenne un fenomeno culturale. Nella seconda metà degli anni ’60 in polemica con gli organizzatori utilizzò strumenti amplificati elettricamente.

Giovedì 10 Luglio

Gloria!

scritto e diretto da Margherita Vicario, al suo debutto alla regia.

Veneto, 1800. Teresa, soprannominata "la muta", lavora come domestica al Sant'Ignazio, un decrepito istituto musicale per educande. L'imminente visita del nuovo Papa, Pio VII, getta l'istituto in fermento e, mentre il maestro del coro fatica a comporre qualcosa per l'occasione, Teresa in un ripostiglio scopre uno strumento musicale di nuova invenzione: il pianoforte. Teresa comincia a suonarlo insieme ad altre quattro ragazze della scuola. Tra loro c'è anche Lucia, che però non va d'accordo con Teresa. Per evitare litigi, decidono di suonare a turno, misurando il tempo con una clessidra

Giovedì 17 Luglio

Diamanti

co-scritto e diretto da Ferzan Özpetek.

Roma, oggi. Ferzan Özpetek convoca attrici e attori con cui ha lavorato nel corso degli anni, più alcuni volti nuovi, per sottoporre loro il copione del suo prossimo film, Diamanti. La trama del film si alterna ad alcune sedute di lettura a cui prendono parte il regista e le attrici protagoniste. Durante una di esse, Elena Sofia Ricci dichiara di non poter prendere parte alla lavorazione del lungometraggio per stare accanto a una sua amica malata: Ferzan dovrà quindi eliminare il suo personaggio, la fondatrice della sartoria e madre delle titolari, che per esigenza scenica sarà quindi morta anni prima dell'anno di rappresentazione del film. Roma, 1974. Le sorelle Alberta e Gabriella Canova possiedono e dirigono una grande sartoria specializzata in costumi per il cinema e il teatro, nella quale lavorano diverse donne. In questo microcosmo al femminile si intrecciano molte storie

Giovedì 24 Luglio

Thelma

scritto, diretto e montato da Josh Margolin.

Thelma è una vedova di novantatré anni, caduta vittima di una truffa telefonica di 10.000$, purtroppo la polizia dice che sono all'ordine del giorno e non ci può fare nulla. Allora cerca gli appunti di dove ha spedito i soldi e li trova nel cestino dei rifiuti dell'ufficio postale, cerca un amico in casa di riposo e insieme a bordo di uno scooter elettrico a tre ruote passano da una vecchia conoscente a cui ruba una pistola e poi si mettono sulle tracce del truffatore con l'intenzione di vendicarsi

Giovedì 31 Luglio

Mickey 17

scritto, diretto e co-prodotto da Bong Joon-ho.

La pellicola, con protagonista Robert Pattinson, è l'adattamento cinematografico del romanzo del 2022 Mickey7 scritto da Edward Ashton.[1] Il film è interpretato anche da Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo.

In un futuro distopico non troppo lontano, la Terra è sovraffollata e in preda a disastri climatici, così un'astronave viene inviata sul pianeta Niflheim per colonizzarlo e dare il via a una nuova era. Il progetto è promosso dal tirannico Kenneth Marshall, politico fallito ed esaltato, dietro il quale sembra celarsi un'organizzazione teocratica e totalitaria. Intanto Mickey Barnes e il suo amico Timo, dopo una disavventura finanziaria, sono in fuga da un gangster usuraio; i due decidono quindi di arruolarsi nell'equipaggio dell'astronave: Timo trova lavoro come pilota di shuttle, mentre Mickey diventa un Sacrificabile: egli viene adoperato come cavia per tutte le condizioni che metterebbero a rischio la sopravvivenza umana; ogni volta che muore, mediante una speciale stampante 3D biologica viene rigenerato un suo clone, con i suoi ricordi e la sua personalità intatti.

Fonte: CSA Intifada