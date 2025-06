Dalla Spagna a Empoli, studenti Erasmus a lezione all'Accademia Santini

Mercoledì 18 giugno l’Accademia Santini ha accolto con entusiasmo un gruppo di studenti spagnoli protagonisti del progetto Erasmus, impegnati in un periodo di stage formativo presso saloni di acconciatura ed estetica del territorio empolese. Un pomeriggio intenso e ricco di emozioni, scandito da sorrisi, racconti e una profonda gratitudine reciproca. Gli studenti, accompagnati dalla professoressa Anna Ros, hanno condiviso la loro esperienza in Italia, raccontando quanto appreso sia dal punto di vista professionale sia umano, evidenziando anche le differenze riscontrate rispetto al loro paese d’origine.

Ad accoglierli, in rappresentanza dell’Accademia, c’erano Sedalia, project manager, e Imma, responsabile marketing, affiancate da Ginevra, giovane interprete che ha reso l’incontro ancora più inclusivo facilitando la comunicazione tra i presenti. Per l’Accademia Santini, che da sempre investe nella formazione professionale di qualità, esperienze come questa rappresentano il cuore della propria missione: non solo trasmettere competenze, ma promuovere scambi culturali, stimolare la crescita personale e aprire le porte a un mondo sempre più connesso. L’iniziativa ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con una realtà professionale nuova e stimolante. Come racconta Noaila, una delle studentesse: "In Italia ho percepito una cura per l’immagine molto più sentita rispetto alla Spagna. Qui si lavora con grande precisione e attenzione ai dettagli. È stata un’esperienza che mi ha fatto crescere. Spero davvero di poter tornare".

Dal dialogo è emersa la profondità dell’esperienza vissuta: molti partecipanti hanno espresso il desiderio di tornare in Italia, per proseguire gli studi o intraprendere un percorso lavorativo. Un evento che ha saputo unire lingue, visioni e professionalità diverse sotto un’unica, fondamentale parola chiave: formazione. Non solo come acquisizione di competenze tecniche, ma come autentica opportunità di incontro, scambio e arricchimento reciproco tra culture.

Fonte: Accademia Santini

