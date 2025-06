Dimissioni Gori, FI: "Conseguenza di una giunta allo sbando"

Il Coordinamento Comunale di Forza Italia San Miniato ravvisa nelle dimissioni dell’Assessore Marino Gori la naturale conseguenza dello stato di totale disgregazione in cui versa una Giunta completamente allo sbando come quella di San Miniato.

E’ sempre più evidente che trattasi di una compagine costruita con l’unico criterio di ringraziare le varie fonti di voto che si sono prestate alla disperata causa del Sindaco Giglioli ed il risultato è sotto gli occhi di tutti: una lunghissima serie di debacle destinata a crescere in misura esponenziale.

La stessa gestione delle dimissioni dell’Assessore, in realtà operative da tempo, dimostra come il PD locale sia abituato a calpestare ogni forma di valore in nome delle logiche di partito che non permettono assolutamente trasparenza, lungimiranza e correttezza nell’amministrazione della cosa pubblica.

Una persona “del fare” come Marino Gori non poteva certo sopravvivere in un contesto in cui invece la filosofia è quella di sopravvivere promettendo senza fare.

Forza Italia San Miniato

