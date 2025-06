Economia Pontedera: soffre il commercio al dettaglio, cresce la ristorazione

Confcommercio Provincia di Pisa commenta la relazione sull'andamento dell'economia provinciale con focus sul territorio di Pontedera della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

“Ringraziamo la Camera di Commercio per aver dedicato un focus specifico a Pontedera, che pur in un contesto in rapida evoluzione si conferma il cuore dell'area della Valdera, certificato dal costante aumento del numero della popolazione residente, nonché centro economico vitale per la nostra provincia. Dobbiamo garantire tutti il massimo impegno affinché mantenga questo ruolo” afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli

“Le difficoltà del tessuto imprenditoriale pontederese riflettono purtroppo quelle dell'economia provinciale, dove a soffrire di più è il commercio al dettaglio” l'analisi del presidente di Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti “I dati della Camera di Commercio mostrano chiaramente come Pontedera abbia registrato un calo del numero di imprese (da 3.850 a 3.540 dal 2019 al 2024), in particolare nel commercio al dettaglio, tra ambulanti e negozi specializzati, e purtroppo il calo si dimostra costante per le imprese giovanili (- 20,1%), per quelle a conduzione femminile (- 6,3%) e anche per quelle straniere (- 9,5%). In questo contesto spicca la resilienza della ristorazione, con oltre 200 attività in più negli ultimi 5 anni, rilanciata anche dalla crescita di un turismo rurale legato all'enogastronomia. Il settore dei servizi si conferma trainante per l'economia della Valdera”.

“Anche a Pontedera e nell'area della Valdera il commercio al dettaglio risente inevitabilmente delle cause che stanno mettendo in ginocchio le piccole e medie imprese su ogni territorio” spiega il direttore di Confcommercio Pisa “stiamo parlando dell'erosione del potere di acquisto a causa dell'aumento dei prezzi, in particolare del settore energetico, l'avvento dell e-commerce cresciuto del 54% degli ultimi cinque anni. cambiamento dei modelli di consumo, con le pmi a ripensare l'offerta a causa dei costi crescenti e le difficoltà di accesso al credito. Se le istituzioni di ogni livello non intervengono con decisione temo che sarà difficile invertire questa tendenza”

“Eventi di successo come la Notte Bianca sono fondamentali per l'attrattività di Pontedera, ma è determinante poter garantire condizioni di sicurezza, altrimenti il rischio è quello di vanificare tutto ciò che di buono viene costruito. Non possono essere certo episodi come quelli di sabato sera ad offuscare il ruolo decisivo che ricoprono certe iniziative per la promozione e la valorizzazione di un territorio“ conclude Pieragnoli.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

