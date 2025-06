Firenze omaggia San Giovanni, Giani: "Festa importante per il capoluogo della Toscana"

“Il 24 giugno è una data importante per Firenze perché si celebra la festa di San Giovanni, santo patrono del capoluogo della Toscana. In questo giorno si celebra la vita e il messaggio di rettitudine morale e correttezza dell’apostolo di Gesù che la tradizione cristiana identifica come l’autore del Quarto Vangelo. La festa è un momento importante per la città, che omaggia il santo con eventi culturali e folkloristici che si rifanno ad antiche tradizioni. La Regione non poteva non essere vicina a Firenze in una occasione così straordinaria”.

Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha evidenziato l’importanza della giornata odierna, martedì 24 giugno, in cui si celebra San Giovanni Battista, patrono di Firenze.

Il presidente Giani ha partecipato ad alcuni eventi in calendario. Era presente anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro. I festeggiamenti sono iniziati con il corteo degli Omaggi, l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi in piazza della Signoria e l’Offerta dei Ceri. A metà mattina si è svolta poi la messa solenne nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore in onore del patrono con l’arcivescovo Gherardo Gambelli che proprio un anno fa, come oggi, veniva ordinato vescovo di Firenze.

