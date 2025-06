In consiglio comunale il progetto per la nuova mobilità pedonale sulla SP Certaldese

Giovedì 26 giugno 2025, alle ore 21.15, si terrà una seduta del Consiglio Comunale di Montespertoli, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani.

Tra i punti all’ordine del giorno, spicca l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di nuovi percorsi pedonali nella frazione di Fornacette, lungo la Strada Provinciale n. 93 “Certaldese”.

L’intervento, inserito nel programma della Città Metropolitana di Firenze per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile nell’Empolese Valdelsa, prevede un investimento di 200.000 euro di fondi metropolitani e mira a migliorare la sicurezza dei pedoni e la fruibilità dello spazio pubblico nel tratto urbano della SP 93, dal ponte sul Torrente Virginio fino allo sbocco di via Fornacette.

Il progetto comprende la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo circa 160 metri, l’adeguamento e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali con illuminazione a LED e segnaletica retroilluminata, oltre a interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il miglioramento del deflusso delle acque meteoriche e la valorizzazione dei resedi esistenti.

“Si tratta di un intervento strategico per la frazione di Fornacette, che punta a garantire mobilità dolce, sicurezza e decoro urbano, migliorando concretamente la qualità della vita e la sicurezza stradale di residenti e pedoni.” dichiara il vicesindaco, Marco Pierini.

L’Assemblea consiliare si svolgerà in presenza presso la sala al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo 1. I cittadini sono invitati a partecipare alla seduta in presenza oppure a seguirla in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Comune di Montespertoli: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

Ecco i punti all’ordine del giorno della seduta:

1. Approvazione verbale della seduta precedente

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco

3. Interrogazione del gruppo consiliare "Montespertoli di Tutti" sulla detrazione IDA (Indennità di Disagio Ambientale) dalla Taric 2025

4. Interrogazione del gruppo consiliare "Montespertoli di Tutti" sul recupero dell’evasione Tari incassato nel 2025

5. Mozione del gruppo consiliare "Montespertoli di Tutti" sul monitoraggio delle sostanze inquinanti PFAS nell’acquedotto comunale e nelle acque reflue del Biodigestore

6. Mozione del gruppo consiliare "Vivo Montespertoli" per l’adesione alla marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità e all’8ª assemblea dell’ONU dei Popoli

7. Ordine del giorno del gruppo consiliare "Vivo Montespertoli" contro le politiche dei dazi degli Stati Uniti verso il vino e i prodotti italiani

8. Ordine del giorno del gruppo consiliare "Vivo Montespertoli" per la richiesta di intervento del governo per il rientro in Italia di Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto in Venezuela

9. Interventi di manutenzione straordinaria per la mobilità dolce e la sicurezza stradale della Strada Provinciale n. 93 “Certaldese”. Realizzazione nuovi percorsi pedonali nella frazione di Fornacette (CUP E51B24000470003). Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico

L’Amministrazione Comunale invita cittadine e cittadini a partecipare.

