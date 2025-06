Inaugurate due opere a San Giuliano Terme, Giani: "Interventi fondamentali per la comunità"

Giornata decisamente significativa quella di oggi, martedì 24 giugno, per San Giuliano Terme in provincia di Pisa. Sono state infatti inaugurate due opere pubbliche di grande rilevanza per la comunità sangiulianese: l’invaso antincendio boschivo di Asciano e la palestra riqualificata di Ghezzano.

“E’ con piacere che consegniamo alla comunità del territorio due significativi interventi che rappresentano l’impegno della Regione Toscana per favorire la sicurezza attraverso l’invaso e la qualità della vita con la nuova palestra”, ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo alle cerimonie assieme all’assessora regionale Alessandra Nardini.

“Nel caso dell’invaso si favorisce la sicurezza del territorio tramite un’infrastruttura di antincendio boschivo all’avanguardia”, ha proseguito Giani. Il nuovo invaso contribuirà alla lotta contro gli incendi boschivi. Si tratta di un intervento finanziato dalla Regione attraverso i fondi europei. È un’opera innovativa che tramite un pozzo artesiano garantirà l’autonomia idrica”.

“L’altra opera”, ha detto ancora il presidente Giani, “è la palestra di Ghezzano, riqualificata grazie anche alle risorse regionali con interventi sulla copertura, sulla sicurezza, sugli spazi interni, il parcheggio esterno e la pubblica illuminazione”.

Alle cerimonie, assieme al presidente Giani e all’assessora Nardini, hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Andrea Pieroni, il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori e il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, oltre al sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, e alla giunta comunale di San Giuliano.

Fonte: Regione Toscana