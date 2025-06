KEU, possibili soluzioni nel trattamento delle acque inquinate: l'interrogazione di Noferi (Europa Verde-AVS)

Nei giorni scorsi Silvia Noferi (Europa Verde - AVS) ha presentato un’interrogazione al Consiglio Regionale per approfondire le possibili soluzioni nel trattamento delle acque inquinate da Cromo esavalente nei siti contaminati dal KEU.

"L’atto nasce dall’attenzione verso lo scandalo “KEU” scoppiato in Toscana nel 2021 che ha portato alla luce numerosi siti contaminati da Cromo, Antimonio e altri metalli, a causa dello smaltimento illegale di residui di lavorazione della concia. Questi siti, tra le province di Pisa, Arezzo, Lucca e Firenze, sollevano preoccupazioni per la salute pubblica e l’ambiente.

Recenti studi condotti dall’Università di Pisa e da ARPAT hanno evidenziato che il KEU, inizialmente contenente Cromo trivalente, può ossidarsi in Cromo esavalente, altamente tossico e cancerogeno. Tra le attività di ricerca, si è sperimentato l’uso della canapa, in particolare del canapulo, per ridurre la presenza di Cromo esavalente nelle acque contaminate dimostrando risultati promettenti.

In considerazione di questi esperimenti, ho ritenuto necessario interrogare il Presidente e la Giunta regionale per capire se fossero a conoscenza di tali studi e se intendano promuovere ulteriori ricerche e applicazioni pratiche, anche a livello ingegneristico, per impiegare il canapulo nel trattamento dei siti inquinati.

L’obiettivo è trovare soluzioni sostenibili e innovative per la bonifica ambientale, tutelando la salute dei cittadini e preservando il patrimonio naturale della nostra regione".

Silvia Noferi

Consigliera della Regione Toscana

Europa Verde - AVS

