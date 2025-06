Keu, sopralluogo della Lega sulla Sr429

" La Lega, nell’ottica di una costante attività di monitoraggio e di impegno per la tutela del territorio, ha effettuato un sopralluogo presso la Strada Regionale 429. L’iniziativa si rende particolarmente significativa alla luce dei fatti che hanno coinvolto il KEU, scarto tossico legato alla lavorazione delle pelli, il cui impatto sull’ambiente e sulla sicurezza dei cittadini non può essere ignorato.



A rappresentare il partito, nella Commissione parlamentare Ecoreati, sono stati i parlamentari Manfredi Potenti e Jacopo Morrone e, a completare la delegazione, in veste di responsabile degli Enti Locali per la Lega Empolese, è intervenuto Eliseo Palazzo. È stato ribadito con fermezza l’impegno della Lega nel dare risalto a problematiche che, ad avviso del carroccio, vengono trascurate dalle istituzioni regionali toscane e dal Partito Democratico.



Il sopralluogo è stato condotto con l’obiettivo di raccogliere elementi diretti sul campo e verificare la reale entità dei danni causati dalla dispersione del KEU lungo la SR429. La Lega, infatti, si mostra decisa a non lasciarsi intimidire dal silenzio istituzionale e politico, denunciato in maniera netta sia in ambito nazionale e locale, sia nei confronti del PD, inattivo nell’affrontare un problema di così grave rilevanza per l’ambiente e la salute dei cittadini.



Con questo incontro, i rappresentanti della Lega mirano ad esortare le Istituzioni affinché adottino tempestivamente misure efficaci per garantire la messa in sicurezza del tratto interessato. È fondamentale, hanno sottolineato, che si intervenga con decisione per inibire ulteriori rischi e per avviare immediatamente le operazioni di bonifica, in un’ottica di tutela preventiva e di intervento mirato.



La Lega intende proseguire con attività di controllo e trasparenza, fornendo aggiornamenti costanti alla cittadinanza e non esitando a richiamare l’attenzione su eventuali carenze operative nell’azione delle Istituzioni competenti. La salvaguardia del territorio è una priorità imprescindibile e, per questo, il partito continuerà a intervenire in prima linea, in difesa della qualità della vita e dell’ambiente nel nostro amato territorio toscano. "



Lega Empolese