La grande Boxe torna a Montelupo Fiorentino: protagonisti i pugili Giuliano e Salzillo

Torna l’evento annuale organizzato dalla Sempre Avanti Firenze in collaborazione con la scuderia Leontia Boxe. I pugili professionisti Giuliano e Salzillo protagonisti della serata.

Venerdì 27 giugno Montelupo Fiorentino ospiterà l’imperdibile evento di pugilato misto dilettanti e professionisti targato Sempre Avanti Firenze. Lo spettacolo, che si terrà dalle ore 20 presso la SAF in Via Urbania 5, vedrà tra le corde 11 match dilettanti e 2 match professionisti internazionali.

I Pugili PRO Samuele Giuliano e Pasquale Salzillo della scuderia Leontia Boxe sfideranno avversari provenienti dall’Inghilterra e dal Kosovo.

Alle ore 16 di giovedì 26 giugno si svolgerà presso la concessionaria Tinghi Motors in via Leopoldo Giuntini 39/43 ad Empoli la cerimonia del peso dei pugili PRO ed il Face to Face tra i pugili, che sarà solo un anticipo degli incontri che infuocheranno il ring.

PROGRAMMA DEL 26 GIUGNO

ORE 16 PRESSO TINGHI MOTORS VIA LEOPOLDO GIUNTINI 39/43: CERIMONIA DEL PESO DEI PUGILI PRO

EVENTO GRATUITO APERTO AL PUBBLICO

PROGRAMMA DEL 27 GIUGNO

ORE 20 PRESSO SAF VIA URBANIA 5 MONTELUPO FIORENTINO

7 MATCH DILETTANTI

PAUSA DI 10 MINUTI

4 MATCH DILETTANTI

PAUSA 10 MINUTI

2 MATCH PRO

L’evento del 27 giugno sarà aperto al pubblico con biglietti all’ingresso dell’impianto.

