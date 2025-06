Mercanti (Pd Toscana): "Carcere San Giorgio in condizioni inaccettabili"

“Le condizioni del carcere San Giorgio di Lucca sono vergognose: carenza igienica, spazi comuni inagibili, e 76 detenuti stipati in una struttura pensata per 63. È inaccettabile”.

A dirlo è Valentina Mercanti, consigliera regionale eletta a Lucca, commentando i dati diffusi dall’associazione Luca Coscioni sulla base delle ispezioni dell’Asl Toscana Nord Ovest nel biennio 2023–2024.

“Il governo, ormai alla guida del paese da quasi tre anni, non fa che ripetere gli slogan su legge e ordine - continua Mercanti - ma se lo stato delle carceri riflette quello della nostra democrazia, allora siamo in caduta libera”.

“La certezza della pena - conclude Mercanti - deve andare di pari passo con il rispetto delle condizioni di sicurezza e dignità, tanto per chi sconta una pena quanto per chi ogni giorno lavora in carcere. La situazione del carcere di San Giorgio e di tante altre carceri italiane non fa che moltiplicare tensioni, disumanità e violenze. Servono interventi importanti sulla struttura esistente senza costruirne una nuova, prima che la situazione diventi irreversibile”.