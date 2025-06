'Mignon sotto le stelle', prende il via la rassegna estiva di cinema e spettacolo: tutti gli appuntamenti

A Montelupo Fiorentino è tutto pronto per l’edizione 2025 di “Mignon sotto le stelle”, la rassegna di cinema e spettacolo all'aperto curata dall'associazione Cinema Mignon.

Con l’arrivo dell’estate torna uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico, un cartellone che accompagnerà le serate di giugno, luglio, agosto e settembre con proposte dedicate al cinema, al teatro e alla danza. Il primo segmento della programmazione, da fine giugno a tutto luglio, si presenta ricco di appuntamenti pensati per un pubblico variegato, con spettacoli capaci di unire intrattenimento, cultura e riflessione.

«Questa rassegna rappresenta un’occasione preziosa per vivere insieme i luoghi del nostro paese attraverso l’arte e la cultura – dichiara l’Assessora alla Cultura Aglaia Viviani –. “Mignon sotto le stelle” è ormai una tradizione estiva che unisce la comunità, offrendo serate di qualità accessibili a tutte le generazioni, tra cinema, teatro e danza. Un ringraziamento va all'associazione Cinema Mignon per la passione e la cura con cui ogni anno costruisce il programma».

Ad aprire la rassegna, il 25 e 26 giugno, sarà il film “Follemente”, mentre il 27 giugno la scena passerà al teatro con lo spettacolo “Il mio Franco” della Compagnia Mignon Montelupo. La stessa compagnia tornerà sul palco il 1° luglio con “Quattro Novembre 1966: Aiuto L’Alluvione”, un omaggio teatrale alla memoria storica. Il 28 giugno sarà invece la danza a conquistare il pubblico, con una serata a cura della Scuola Enars Ballet Dans School, pronta a portare sul palco energia, passione e talento.

Il mese di luglio si apre con il film “Diamanti”, in programma il 2 e 3, a cui seguirà “Conclave” il 9 luglio, un titolo capace di coniugare suspense e profondità. Il 10 luglio sarà dedicato alle famiglie con il film d’animazione “Lilo & Stitch”, pensato per coinvolgere anche i più piccoli. Il 16 luglio toccherà a “Le assaggiatrici”, tratto dall'omonimo romanzo, mentre il 17 sarà proiettato “Fuori”, altro titolo del panorama cinematografico contemporaneo.

Il 18 luglio si torna al teatro con “Dante Andata & Ritorno”, interpretato da Mirko Manetti. Gli ultimi appuntamenti del mese sono dedicati al grande cinema italiano ed europeo: “Napoli – New York” sarà proiettato il 23 luglio, seguito il giorno successivo da “Il maestro che promise il mare”. Il 30 luglio sarà la volta di “Io sono ancora qui” e, per chiudere la rassegna, il 31 luglio andrà in scena “Berlinguer: la grande ambizione”, un film che racconta un’importante pagina della storia politica italiana.

Entrata a partire dalle ore 21:00 presso lo spazio parrocchiale di Via Giro delle Mura. Il costo del biglietto è di 6,50 euro, con riduzione a 5,00 euro per i bambini fino a 12 anni.

Il programma completo di giugno e luglio

25-26 Giugno – Follemente (Film)

27 Giugno – Il mio Franco (Teatro – Compagnia Mignon Montelupo)

28 Giugno – Danza a cura della Scuola Enars Ballet Dans School

01 Luglio – Quattro Novembre 1966: Aiuto L’Alluvione (Teatro – Compagnia Mignon Montelupo)

02-03 Luglio – Diamanti (Film)

09 Luglio – Conclave (Film)

10 Luglio – Lilo & Stitch (Film)

16 Luglio – Le assaggiatrici (Film)

17 Luglio – Fuori (Film)

18 Luglio – Dante Andata & Ritorno (Teatro con Mirko Manetti)

23 Luglio – Napoli – New York (Film)

24 Luglio – Il maestro che promise il mare (Film)

30 Luglio – Io sono ancora qui (Film)

31 Luglio – Berlinguer: la grande ambizione (Film)

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa