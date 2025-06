Montemurlo, mobili Ikea per le famiglie alluvionate: online la graduatoria provvisoria

Il Comune di Montemurlo informa che sul sito istituzionale (www.comune.montemurlo.po.it) è stata pubblicata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto e l'elenco provvisorio degli esclusi per l'avviso relativo all'assegnazione dei mobili donati da Ikea.

È possibile presentare ricorso entro il 30 giugno, inviando una pec all’indirizzo comune.montemurlo@postacert.toscana.it, allegando eventuale documentazione di supporto, oppure presentando tale documentazione personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza della Repubblica 1.

L’avviso per ottenere i mobili donati da Ikea, era rivolto alle famiglie residenti a Montemurlo la cui abitazione era stata danneggiata dall’evento alluvionale del 2 novembre 2023 e che avessero presentato domanda per il Contributo di Autonoma Sistemazione (Cas), oppure per il Contributo di Immediato Sostegno (Cis) con esito positivo.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

