'Musica nelle frazioni', a Ponte a Elsa arrivano Le Rose dei Venti

Nuova tappa di “Musica nelle frazioni”, rassegna, a ingresso gratuito, promossa da Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, il sostegno del Ministero della Cultura e con il supporto della Fondazione Il Cuore si scioglie, all’interno del calendario di iniziative estive “Uno spettacolo d’estate – Empoli 2025” a cura del Comune di Empoli.

Domani, mercoledì 25 giugno 2025, appuntamento nella frazione di Ponte a Elsa, nel parco pubblico di via Fratelli Cervi, con inizio alle 21.15: si terrà il concerto “Musiche dal grande e piccolo schermo” a cura de Le Rose dei Venti, quartetto composto da Valentina Carli, Adele Ceccanti, Gregorio Del Vecchio e Matilde Michielin. Il concerto sostituisce quello inizialmente in programma dei Leviosa Ensemble “Once upon a music - Le più celebri musiche dei film di animazione”.

Il quartetto di clarinetti “Le Rose dei Venti” nasce nell’estate 2022 dall’incontro di quattro studenti delle classi di clarinetto, rispettivamente dei Maestri Battistelli e Scala, del Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze. Il gruppo ha ottenuto sin dall’inizio l’entusiasmo e il consenso del pubblico grazie alla proposta di un repertorio vario e ampio, che spazia dalla musica classica, passando per il tango argentino e la musica klezmer ed arrivando alle colonne sonore dei tempi moderni. La prima esecuzione in pubblico risale all'ottobre 2022 in occasione di "UnChained Festival ’22", nell’ambito del progetto “Una specie di musica - Cronache per una città possibile”, curato dal Teatro della Toscana in collaborazione con il Conservatorio di Firenze. Nel 2023 il Quartetto partecipa alla celebrazione della Festa della Musica alla celebre Biblioteca Marucelliana di Firenze. Pochi mesi dopo è coinvolto all’interno del progetto "Un parco in musica" e si esibisce nel Parco della Villa Medicea di Pratolino. Il gruppo compare anche all'interno del progetto "Sagrati in musica sotto le stelle" performando in due delle principali piazze del centro storico fiorentino, piazza Santa Croce e piazza Duomo.

Il programma “Musiche dal Grande e piccolo schermo” offre una scaletta di brani provenienti da colonne sonore di film, anche d’animazione, serie TV e videogiochi arrangiati ad hoc per quartetto di clarinetti. Seguendo coerentemente il filo logico della “dimensione dello schermo” si spazia tra stili diversi di composizioni di colonne sonore tra umorismo e curiosità adatto anche a un pubblico di più giovani.

“Musica nelle frazioni” prosegue il 2, 9, 16, 23 e 30 luglio e il 6 agosto. Per informazioni è possibile contattare Il Contrappunto chiamando il 353 4799903 o scrivendo a info@associazioneilcontrappunto.com.

