Nuova palestra al Checchi di Fucecchio: il punto sullo stato dei lavori

Proseguono i lavori di realizzazione della nuova palestra dell’istituto superiore “Arturo Checchi” di Fucecchio, nella sede di via Padre Checchi, realizzata grazie ad un investimento di 1 milione e 400 mila euro da parte della Città Metropolitana di Firenze

L’investimento nasce dalla necessità, per l’istituto, di dotarsi di una propria palestra per le attività sportive scolastiche, evitando così di dover trasferire gli studenti presso il vicino palazzetto dello sport durante le ore di educazione fisica. Contestualmente, alcune associazioni sportive locali si sono fatte portatrici di un interesse verso una struttura sportiva polivalente di gestione facilitata ed in grado di assolvere anche ad attività di integrazione sociale, in particolare verso i portatori di handicap. Così, il nuovo impianto sportivo potrà soddisfare entrambe le esigenze ed essere utilizzato al mattino dall’istituto Checchi e durante il pomeriggio dalle realtà sportive del territorio.

Dando uno sguardo al cronoprogramma dei lavori, il termine dell’intervento è previsto per il prossimo autunno. Nel dettaglio, sono in ultimazione i lavori relativi all’appalto con l’impresa Iazzetta, cui seguirà, nel mese di luglio, il nuovo affidamento all’impresa Mp2 Srl per gli interventi residuali necessari al completamento dell’opera. Tra settembre ed ottobre in programma il collaudo relativo all’appalto Iazzetta e, a seguire, l’ultimazione dei lavori.

“Nonostante il ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale, l’intervento è ormai alla sua fase finale – spiega la sindaca Emma Donnini -. Si tratta di un’opera importante, che avrà un impatto significativo sia per l’istituto Checchi sia per le società sportive. Senza dimenticare che la nostra proposta didattica presenta anche un liceo ad indirizzo sportivo, e il nuovo impianto ci permetterà di organizzare e svolgere al meglio le ore di scienze motorie e discipline sportive ”.

Entrando nel dettaglio dell’opera, la palestra è composta da una sala sportiva di circa 900 mq, 120 dei quali destinati al pubblico, con una struttura ad archi in legno lamellare e copertura in tessuto di poliestere bispalmato in PVC, chiusa perimetralmente con serramenti in alluminio. Adiacente all’impianto è stato realizzato un blocco servizi costituito da bagni e spogliatoi per complessivi 240 mq circa. Dal punto di vista della sostenibilità energetica, il fabbricato prevede la presenza di un involucro performante che permette una maggiore coibentazione, pannelli solari sulla copertura del blocco servizi per la produzione di acqua calda, 16 pannelli fotovoltaici capaci di coprire il fabbisogno di energia elettrica per uso scolastico e l’impiego di serramenti esterni in alluminio. La sala sportiva è dotata di riscaldamento ad aria calda prodotta da un generatore a condensazione, mentre i locali spogliatoi e servizi igienici sono riscaldati con pannelli radianti a pavimento.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa