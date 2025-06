Omicidio Denisa, la difesa di Frumuzache rinuncia al tribunale del riesame

Vasile Frumuzache, 32 anni, guardia giurata e reo confesso dei delitti delle due escort romene Maria Denisa Adas (30 anni, scomparsa da Prato) e Ana Maria Andrei (27 anni, scomparsa da Montecatini Terme), ha rinunciato all’udienza davanti al tribunale del Riesame, prevista per oggi. Il suo legale aveva presentato ricorso contro la misura cautelare in carcere, contestando la necessità della detenzione, ma ha deciso di non procedere, facendo decadere l’istanza.

Frumuzache, attualmente detenuto, ha ammesso di aver ucciso entrambe le donne e di essersi poi liberato dei loro corpi. Le vittime, sue connazionali, erano entrambe coinvolte nel giro della prostituzione. L’uomo è indagato per omicidio e occultamento di cadavere.