Opera in Piazza, modifiche alla viabilità per il primo spettacolo 'Il cappello di paglia di Firenze'

In occasione dell'Opera in Piazza con lo spettacolo 'Il cappello di paglia di Firenze' in programma il giorno 27 giugno 2025, saranno necessari dei provvedimenti alla viabilità legati all'allestimento del palco e della platea. Per questo, con ordinanza n. 266 del 23 giugno 2025 si dispone per tutta piazza Farinata degli Uberti dalle 18 alle 24 del 27 giugno 2025 il divieto di sosta e di transito con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa