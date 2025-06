Piombino e zone limitrofe: intensificati i controlli dei Carabinieri per sicurezza e ordine pubblico

I Carabinieri di Piombino hanno intensificato i controlli sul territorio per contrastare criminalità, droga e infrazioni stradali.

Durante le verifiche un 20enne di Piombino è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 0,81 g/l, mentre un 26enne della provincia di Grosseto è stato sanzionato amministrativamente per un tasso di 0,57 g/l. Due cittadini nordafricani di 26 e 40 anni sono stati multati per ubriachezza molesta in luogo pubblico. Inoltre, un 64enne è stato denunciato per porto ingiustificato di due coltelli trovati in suo possesso. Un 50enne locale è stato segnalato come assuntore di droga dopo essere stato trovato con 1,5 grammi di cocaina.

In totale, sono state controllate 228 persone, di cui 16 sottoposte a misure restrittive, e 155 veicoli.

L’attività ha portato a sette sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, con multe per circa 6.000 euro e il ritiro di due patenti.

