Pride, FI San Miniato alla giunta: "Le istituzioni devono promuovere unità e dialogo"

La recente partecipazione della giunta comunale di San Miniato, a guida Partito Democratico, alla manifestazione del Pride di Prato merita, a nostro avviso, una riflessione seria e rispettosa. Un tema così delicato e importante come quello dei diritti della comunità LGBT+ non può essere affrontato solo sul piano dell’immagine politica o della semplice adesione a un evento.

Come Forza Italia, ribadiamo con chiarezza la nostra posizione: ogni persona ha il diritto di vivere liberamente e senza discriminazioni la propria identità e affettività. La libertà individuale, la tutela dei diritti civili e la condanna di ogni forma di intolleranza sono principi in cui crediamo profondamente. Tuttavia, riteniamo altrettanto importante il modo con cui questi diritti vengono rappresentati e portati all’attenzione dell’opinione pubblica.

Pur comprendendo il desiderio di visibilità e la forza simbolica di certe scelte, riteniamo che alcune modalità possano risultare difficili da comprendere per una parte della società e rischino, involontariamente, di spostare l’attenzione dalle importanti istanze di uguaglianza e rispetto che la comunità LGBT+ porta avanti. Un approccio più sobrio e dialogante potrebbe contribuire maggiormente a costruire ponti e ad allargare il consenso attorno a questi temi fondamentali.

La libertà di espressione è sacrosanta, ma va esercitata con responsabilità. Un tema così serio merita strumenti altrettanto seri: spazi di confronto, educazione al rispetto, iniziative culturali, occasioni di dialogo vero. Non è svilendo il dibattito pubblico con manifestazioni che spesso si riducono a parate carnevalesche che si favorisce la cultura del rispetto e dell’inclusione.

Crediamo che le istituzioni abbiano il dovere di promuovere unità e coesione, non di schierarsi in modo ideologico su manifestazioni che, per come si presentano, dividono più che unire. Sarebbe auspicabile che anche la giunta di San Miniato riflettesse sull’opportunità di partecipare in futuro a eventi che rischiano di risultare più divisivi che costruttivi.

L’amore, in tutte le sue forme, non ha bisogno di travestimenti o provocazioni per essere legittimato. Ha bisogno di rispetto, di dignità, di ascolto. E soprattutto, ha bisogno di una politica che non si limiti a fare passerella, ma che sappia costruire davvero una società più giusta per tutti — senza slogan e senza ideologie.

Fonte: Coordinamento Comunale Forza Italia – San Miniato

