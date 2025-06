Referendum multiutility, anche Europa Verde per l'accorpamento con le Regionali

Anche Europa Verde si schiera per l'accorpamento del referendum sulla Multiutility con le Regionali 2025.

Siamo del parere che l’accorpamento del quesito referendario alle prossime elezioni regionali rappresenti un’opportunità, anzitutto per favorire la partecipazione della cittadinanza e dare così piena dignità a uno strumento fondamentale di democrazia diretta: una vittoria della democrazia partecipativa! In secondo luogo, per evitare la dispersione di risorse pubbliche.

Indipendentemente dalle diverse posizioni di merito, noi riteniamo che la vicenda della quotazione in borsa di una società che offre servizi pubblici essenziali, per le sue dimensioni e qualità erogate, abbia necessario bisogno di scelte manageriali efficaci ed efficienti, ma queste non possono in alcun modo elidere o sminuire il controllo dei soci pubblici. A nostro avviso, un’azienda quotata in borsa asseconda, in primo luogo, per definizione, logiche di mercato e di profitto indipendenti dal ruolo sociale che riveste.

Molti del nostro gruppo hanno convintamente firmato per la realizzazione di questa consultazione popolare nella quale ognuno è chiamato ad esprimere la propria opinione.

Il centrosinistra unito, con alcuni distinguo, ha promosso la partecipazione ai recenti referendum nazionali su lavoro e cittadinanza, contrapponendosi con forza a tutti coloro che invitavano l’astensionismo, in spregio alla prassi democratica. Ogni cittadino empolese, indipendentemente dal ruolo e dalle responsabilità che riveste, ha il diritto/dovere di esprimersi e favorire la consultazione e la partecipazione.

Il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadino, nel nostro Paese e più in generale nei sistemi democratici occidentali, soffre e mette in crisi l’intero sistema democratico. L’astensionismo ne è in buona parte causa ed effetto. Invertiamo, almeno nel nostro comune, questa tendenza, favorendo la consultazione referendaria accorpandola alle prossime scadenze elettorali regionali.

Fonte: Europa VERDE - Empoli - circolo “Chico Mendez”

