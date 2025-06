Referendum Multiutility, Trasparenza per Empoli scrive al PD nazionale: "Accorpare voto con Regionali"

Il Comitato “Trasparenza per Empoli” ha reso noto di aver inviato in data odierna una comunicazione formale a tutti i livelli del Partito Democratico: dal segretario comunale di Empoli, a quello di zona Empolese Valdelsa, al segretario regionale della Toscana, fino alla segreteria nazionale del PD.

"L’informativa, - si legge in una nota - indirizzata alle principali personalità del partito di maggioranza locale, contiene la richiesta di adoperarsi affinché sia resa possibile la coincidenza della data del referendum comunale sull’abrogazione della delibera relativa alla Multiutility con le prossime elezioni regionali. Si tratta di una proposta concreta e realizzabile attraverso una semplice modifica del regolamento referendario, come già previsto dallo Statuto comunale e dalla normativa nazionale, a vantaggio della partecipazione democratica e di un rilevante risparmio di risorse pubbliche.

"Cogliamo l’occasione per ricordare che, in occasione dell’ultima consultazione referendaria dell’8-9 giugno scorso – appoggiata dallo stesso Partito Democratico – lo stesso PD ha pubblicamente denunciato il comportamento del Governo nazionale, accusato di aver ostacolato il referendum invitando i cittadini all’astensione e tentando così di impedire il raggiungimento del quorum. Alla luce di questa posizione assunta dal PD a livello nazionale, chiediamo oggi coerenza e chiarezza anche a livello locale, affinché il Partito Democratico Empolese Valdelsa, regionale e nazionale si esprimano pubblicamente sul tema e sollecitino l’amministrazione comunale di Empoli a compiere ogni sforzo possibile per garantire l’accorpamento del referendum alle elezioni regionali. Una scelta che rappresenterebbe il rispetto di quei principi democratici e costituzionali che lo stesso PD ha difeso con forza in occasione del referendum nazionale di giugno".

"La mancata approvazione dell’accorpamento rappresenterebbe una grave occasione persa in termini di efficienza, trasparenza e partecipazione democratica. Il Comitato referendario attende ora una risposta chiara e tempestiva da parte di tutti i livelli del Partito Democratico e invita i cittadini a informarsi e partecipare".

IL TESTO DELLA LETTERA

Comitato referendario “Trasparenza per Empoli”