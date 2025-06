Scomparso l'imprenditore Riccardo Andreini, Coldiretti Pistoia: "Imprenditore e presidente dalla grande reputazione"

Riccardo Andreini non è più tra noi. Il funerale si terrà mercoledì 25 giugno alle ore 15, presso la Chiesa di San Germano a Santonuovo (Via Europa 376, 51039 Quarrata – PT). Riccardo è stato un imprenditore che ha incarnato la nobile tradizione di Coldiretti. Ha guidato con visione e dedizione, per 15 anni, la Federazione di Pistoia, conducendola attraverso una fase cruciale di trasformazione fino al 2012.

"Cultura, capacità politica, gentilezza e lungimiranza: con queste qualità ha condotto anche la sua azienda, contribuendo al prestigio del vivaismo ornamentale pistoiese-, ha ricordato Fabrizio Tesi, attuale presidente di Coldiretti Pistoia -. Qualità che hanno conferito a Riccardo – uomo, imprenditore e presidente – quella grande reputazione che tutti noi gli riconosciamo e che conserveremo nel ricordo".

"Io e tutto il Consiglio della Federazione, dal direttore Francesco Ciarrocchi a tutti i consiglieri, siamo vicini alla moglie Caterina, ai figli Lorenzo, Giulia e Marina, alle sorelle, al fratello Antonio con la moglie Giovanna, ai nipoti Giacomo, Filippo e Guido, quest’ultimo attuale componente del Consiglio della Federazione di Coldiretti Pistoia. E al padre di Riccardo, Gualtiero".

"Le più sentite condoglianze –ha concluso Tesi–. Dovete essere orgogliosi di Riccardo, come lo siamo noi tutti in Coldiretti. Siamo riconoscenti per tutto ciò che ci ha dato in questi anni. Un forte abbraccio".

Messaggi di cordoglio sono giunti dai dirigenti attuali e passati di Coldiretti. Lorenzo Andreini, figlio di Riccardo, ha scritto: "Dopo cinque lunghissimi anni di battaglia feroce contro una malattia tremenda, oggi il babbo ci ha lasciati. Ha sempre lottato come un leone, con un incredibile, indistruttibile ottimismo". Riccardo era questo: uomo, imprenditore, presidente. Una grande reputazione e tanto ottimismo, uomo gentile e fattivo caratteristiche che rimarranno nei nostri ricordi.

Fonte: Coldiretti Pistoia

