Empoli in festa per 'Solidar Mangiando': il racconto di 'Noi da Grandi' su Radio Lady

Una piazza gremita, i tavoli allestiti elegantemente e una sfilata che ha emozionato tutti i presenti: è stata una serata da ricordare quella di sabato 13 giugno in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, dove l’associazione 'Noi da Grandi Onlus' ha organizzato una cena di beneficenza in pieno centro storico, accompagnata da un'indimenticabile sfilata di moda. 'Solidar Mangiando', in questa edizione speciale, ha riscosso grande successo, con oltre 300 persone al tavolo con lo scopo di raccogliendo fondi per finanziare le attività dell'associazione, ma soprattutto con l'obiettivo di rendere magica la serata per i suoi ragazzi.

A raccontare l’iniziativa, ospiti in trasmissione su Radio Lady, sono stati la presidentessa dell’associazione Anna Maria Leoncini, la commerciante Sara Praticò (titolare del negozio Solo Firme di Empoli e socia dell’associazione), il presentatore Paolo Picchi e due giovani protagonisti della serata: Dimitar e Pietro, ragazzi dell’associazione saliti per la prima volta in passerella.

Guarda l'intervista su Radio Lady

"È stata un’emozione bellissima - ha raccontato Paolo Picchi, chiamato a presentare la serata e la sfilata -. Quando Anna Maria mi ha contattato, circa un mese fa, insieme a Sara abbiamo allestito questa serata. Vedere piazza dei Leoni così piena, con tutte quelle persone sedute a tavola per sostenere una buona causa, è stato davvero bello. A volte dimentichiamo quanto quella piazza sia un gioiello, presente nei libri di storia e anche nella Commedia dantesca".

I modelli hanno sfilato indossando abiti forniti da 'Solo Firme', scelti con cura da Praticò e pensati per i ragazzi dell’associazione. Dimitar e Pietro, assieme agli altri, hanno calcato la passerella con emozione e divertimento: "È stata la nostra prima volta", hanno raccontato. "Sembrava di stare all'anteprima di Pitti", ha detto Picchi sorridendo.

Ad accompagnarli sulla passerella c’erano anche tre modelli professionisti, per rendere ancora più speciale una serata che - si potrebbe dire - è stata cucita su misura per loro, e in cui sono stati i protagonisti indiscussi della scena.

Per l’associazione 'Noi da Grandi', fondata nel 2008 da un gruppo di famiglie empolesi, questa è stata la prima vera uscita pubblica di questa portata. "Di solito organizziamo i nostri eventi negli spazi della Vela di Avane - ha spiegato la presidentessa Leoncini -. Ma questo era un sogno nel cassetto. E grazie a Sara, che ci ha supportato in tutto, siamo riusciti a realizzarlo. Gli abiti erano scenografici, bellissimi, e scelti tenendo presente le misure dei ragazzi". Questa edizione in piazza era la seconda volta in cui veniva organizzata una sfilata, dopo la scorsa edizione ad Avane.

Oltre alla passerella, la serata aveva un obiettivo preciso: sostenere i tanti progetti dell’associazione, tra cui le vacanze in autonomia, i laboratori emozionali e il supporto terapeutico. Come raccontano Pietro e Dimitar, grazie alle esperienze dell’associazione: "Abbiamo imparato a fare la pizza", dice Pietro. "Basta impegnarsi, e al risultato si arriva", aggiunge Dimitar.

Tra le attività che Noi da Grandi organizza per i suoi ragazzi ci sono laboratori manuali, come quelli di cucina o di confezionamento del caffè, ma anche percorsi di crescita personale, come i laboratori delle emozioni e le uscite lontano da casa, durante le quali - supportati dai loro educatori - hanno modo di sperimentare l’indipendenza in un contesto nuovo.

Alcuni dei fondi raccolti nella serata del 13 giugno serviranno a sostenere una vacanza in campeggio. Ma l’impegno dell’associazione è costante tutto l’anno. "Facciamo due grandi eventi di raccolta fondi l’anno - racconta Leoncini -: uno in estate, come quello del 13 giugno, e uno in inverno alla Vela di Avane. Ma ci attiviamo anche con iniziative stagionali: vendiamo le ciliegie che andiamo a prendere a Vignola, le arance che arrivano dalla Sicilia, le uova di Pasqua e i pacchi natalizi per le aziende".

In questi pacchi natalizi c’è anche un prodotto speciale: il caffè lavorato direttamente dai ragazzi dell’associazione, che nella Piazzetta delle Stoviglie a Empoli macinano e confezionano chicchi torrefatti. "Fino allo scorso anno l'associazione aveva in comodato d’uso gratuito il fondo dove avviene questa attività - ha raccontato Picchi- ma da quest’anno il proprietario, Leonardo Bagnoli, ha deciso di donarlo all’associazione. Un gesto di grande generosità che dimostra quanto la solidarietà possa fare la differenza".

Un evento riuscito, insomma, che ha messo insieme persone, energie e voglia di fare qualcosa di utile. Alla fine, Paolo Picchi ha detto una frase che riassume bene lo spirito dell’associazione: "Volete diventare dei bravi grandi? Aiutate Noi da Grandi".

