Una nuova stanza multisensoriale alla scuola Don Milani di San Miniato

Lunedì 30 giugno alle ore 12 sarà inaugurata ufficialmente la nuova stanza multisensoriale “Il Giardino dei Sensi” presso la Scuola Primaria Don Milani in via Poliziano a San Miniato Basso. Un progetto innovativo, ispirato alla filosofia Snoezelen, nato per promuovere il benessere, l’apprendimento e l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali.

La realizzazione di questo spazio è stata resa possibile grazie al contributo del Rotary Club di San Miniato (annate 2024/2025 e 2025/2026), della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e dell’Azienda Speciale Farmacie, con il supporto del Comune di San Miniato che ha provveduto ai necessari lavori di adeguamento dell’impianto elettrico. La stanza, dotata di luci soffuse e colorate, pannelli tattili, proiettori, piattaforma vibroacustica e materiali sensoriali, sarà uno spazio protetto e accogliente pensato per stimolare i cinque sensi e favorire l’espressione emotiva, la concentrazione e il rilassamento. L’ambiente è stato progettato per offrire agli alunni un’esperienza educativa più coinvolgente e inclusiva.

“Questa stanza testimonia la nostra volontà di costruire una scuola realmente inclusiva e attenta al benessere di ogni singolo alunno”. - dichiara Andrea Fubini, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Franco Sacchetti” - “È un ambiente che permette a tutti, e in particolare agli studenti con bisogni speciali, di apprendere, rilassarsi ed esprimersi attraverso i sensi. Ringraziamo tutti i soggetti che hanno creduto nel nostro progetto e lo hanno sostenuto con sensibilità e generosità.”

“Siamo felici di aver potuto contribuire alla realizzazione di un progetto così significativo per la comunità scolastica e dell’intero territorio” aggiungono Emiliano Zucchelli e Roberta Salvadori, presidenti del Rotary Club di San Miniato delle annate, rispettivamente, 2024/2025 e 2025/2026. “E’ previsto infatti lo sviluppo del progetto con l’utilizzo dell’aula anche a favore di persone adolescenti e adulte con disabilità. La collaborazione con l’Istituto Sacchetti è stata proficua e concreta, e ci auguriamo possa proseguire anche in futuro con nuove iniziative al servizio del benessere e della crescita dei più piccoli e non solo.”

“La Fondazione – prosegue il Presidente Avv. Giovanni Urti - persegue l’obiettivo di dare risposte concrete laddove esiste un bisogno e in modo particolare se questo riguarda i bambini. Questa bella iniziativa, tanto più significativa perché unisce nel comune intento solide realtà del nostro territorio con le quali abbiamo collaborato molto volentieri, conferma la sensibilità della nostra comunità su valori condivisi di prossimità e di inclusione”.

“L’Azienda Speciale Farmacie – conclude il Presidente Andrea Gronchi – nei suoi campi di azione ha anche la diffusione del benessere psicofisico dei propri cittadini; è in relazione a tali obiettivi che la nostra azienda nella sua funzione di presidio socio sanitario di prossimità ha ritenuto importante essere parte attiva in un percorso di vicinanza alle scuole del territorio. Un contributo per poter essere parte di un processo di miglioramento della qualità di vita e del benessere di questi piccoli cittadini che rappresentano il futuro della nostra comunità”.