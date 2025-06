Tassisti fiorentini verso una giornata di sciopero: "Serve legalità, stop all’abusivismo Ncc"

L’assemblea sindacale delle tassiste e dei tassisti fiorentini riuniti in data 23 giugno - presenti le organizzazioni sindacali e di rappresentanza Confartigianato Taxi, Sitafi Federtaxi Cisal, Ugl taxi , UnicaTaxi Cgil e Uritaxi, ha confermato il giudizio negativo dell’azione reale della Amministrazione comunale di Firenze rispetto ai propositi ormai più volte enunciati dalla medesima e ha deciso di dare mandato alle richiamate organizzazioni di proclamare una giornata di lotta generale cittadina entro il mese di luglio 2025 nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione vigente in materia di sciopero nel settore taxi.

Contestualmente ha dato mandato alle organizzazioni sindacali e di rappresentanza di verificare con i legali di fiducia la predisposizione di un atto giuridico relativo alle mancate applicazioni da parte della richiamata Amministrazione Comunale delle norme previste dalle leggi vigenti in materia di controlli e di interdizione delle pratiche di abusivismo e di uso distorto dei titoli autorizzativi da parte degli Ncc.

Invita - pur comprendendo il legittimo sdegno per il persistere di una situazione in cui non si percepisce l’intervento reale da parte della Amministrazione per la legalità nel settore - tutte le tassiste ed i tassisti fiorentini ad operare nel pieno rispetto delle leggi nazionali e regionali e del regolamento comunale non rispondendo ad alcuna provocazione da parte di chi opera senza rispettare le normative del settore ed a segnalare tutti gli atti compiuti dagli Ncc in dispregio delle medesime. Nessun risentimento nei confronti degli Ncc che lavorano nel rispetto delle regole.

L’assemblea e le organizzazioni sindacali e di rappresentanza che hanno presenziato alla medesima invitano tutte le forze dell’ordine ad intervenire nei confronti di coloro che fanno dell'illegalità il loro costume di vita e di lavoro. Obiettivo primario è la difesa e sviluppo del servizio pubblico a tutela dei cittadini utenti e delle condizioni degli operatori e per dare alla nostra città - culla della civiltà - un benvenuto di qualità a chi la visita.

Confartigianato Taxi, Sitafi Federtaxi Cisal, Ugl taxi, Unica Taxi Cgil ed Uritaxi

Fonte: Ufficio stampa Uritaxi

