Tentato furto in lavanderia a Fucecchio, ma ci sono solo gettoni: "Danni a macchine e sfondato un muro"

Entrato probabilmente in cerca di soldi, è uscito a mani vuote lasciando dietro di sé danni ingenti. Teatro del tentato furto una lavanderia a gettoni, Il Lavatoio in via Bonaparte a Fucecchio, colpito nella sera di sabato 21 giugno, tra le 20 e le 21: "In quel momento la lavanderia era aperta, ma non c’era nessuno" spiega il titolare Roberto Mungai, quando l’autore si è introdotto all’interno. Descritto come un giovane di origine straniera, "probabilmente non sapeva leggere e non ha visto che non c’erano soldi, ma solo gettoni" come è riportato sopra le macchine.

A quel punto "ha sfondato un pezzo di muro di cartongesso per entrare nel retrobottega, dove c’è la parte posteriore delle macchine". Aperta una voragine "è passato in uno spazio di 20 centimetri e, non avendo trovato nulla, probabilmente per spregio ha spaccato una lavatrice e piegato i pannelli posteriori di tre asciugatrici". Avvertito dal corpo vigili giurati dell’accaduto, i danni provocati sono ancora da quantificare come continua Mungai "ma penso che saranno almeno un paio di migliaia di euro. Non è stato portato via nulla, anche perché non c’è nulla, ci sono solo i gettoni". Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Empoli, che hanno effettuato i rilievi: "Ho trovato anche delle macchie di sangue, probabilmente si è graffiato passando dal muro. Sono ragazzi - aggiunge il titolare - che, se qualcuno arriva e li trova dentro, scappano. Non è gente pericolosa" mentre sulla sicurezza aggiunge, "qui è un continuo. Non da me, ma ho diversi clienti che hanno attività che mi hanno raccontato di vetri sfondati. Dieci giorni fa in un altro negozio c’è stato un altro furto".

Episodi con cui in passato aveva già dovuto fare i conti: "Cinque o sei anni fa le gettoniere prendevano gli euro e all’epoca, in un anno, mi sono entrati 6 o 7 volte. Decisi quindi di cambiare - conclude, spiegando di aver installato i soli gettoni - e sinceramente da quel momento non mi era più successo nulla. Ero relativamente tranquillo".

Notizie correlate