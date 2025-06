Torna la Notte d’Isabella, la rievocazione storica nelle vie di Cerreto Guidi

Tornano le atmosfere e i misteri de “La Notte d’Isabella”, la più suggestiva e coinvolgente manifestazione dell’estate cerretese. La rievocazione storica, giunta alla 13^edizione, è organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e dall’Associazione Turistica Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione CCN "Buontalenti", le Contrade del Palio del Cerro, la Direzione della Villa Medicea, la Parrocchia di San Leonardo, e con il patrocinio della Regione Toscana.

Per questa edizione che si terrà sabato 5 e domenica 6 luglio, saranno 20 i gruppi di artisti che animeranno la festa che si esibiranno in giro per il borgo e nello spazio centrale dinanzi alle scalee del Buontalenti. Oltre 50 gli spettacoli previsti. Si spazierà dai giochi di spade all’antica balestra manesca, dalla falconeria alle bandiere, dalle musiche e danze rinascimentali ai giocolieri, dagli spettacoli di fuoco alla giocoleria, per non dimenticare il teatro dei burattini per i più piccoli. Saranno variegate e ben ambientate le locande e le osterie; non mancheranno gli antichi mestieri ed i banchi del mercato rinascimentale.

La Notte d’Isabella sarà aperta sabato 5 luglio alle ore 17,00 da un corteo dei figuranti delle 4 Contrade per le vie del borgo rinascimentale, che giungerà fino alle scalinate del Buontalenti, dando vita ad una coreografia con esibizioni di musici e sbandieratori. Il rullio dei tamburi, lo squillo delle chiarine e il colpo del cannone daranno il via alla festa, che si protrarrà fino alla mezzanotte.

Si replicherà domenica 6 luglio dalle 17.00 alle 24.00..

Tra le iniziative incluse all’interno della Notte d'Isabella, da segnalare la 10^ edizione di “Una foto per Isabella”, il concorso fotografico ideato con l’obiettivo di raccontare attraverso le immagini, le atmosfere e i misteri di Cerreto Guidi nel '500.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa