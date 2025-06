Un ecografo per la pediatria del San Giuseppe grazie al memorial benefico 'A Cena con Mario e Mauro'

Lo scorso mercoledì 18 giugno l'ASD Vitolini Calcio ha organizzato la 6° edizione del memorial benefico "A Cena con Mario e Mauro", in ricordo di Mario Proietti e Mauro Lastrucci, due indimenticati pilastri della società vinciana. Una giornata indimenticabile all'insegna di sport, divertimento e solidarietà. Lo scopo dell'evento, andato in scena per tutto il pomeriggio al Centro Padel di San Miniato e proseguito nella serata nella splendida location della Loggia dei Medici a Cerreto Guidi, è stato il raggiungimento di un obbiettivo di grande valore per tutta la collettività: l'acquisto di un ecografo portatile destinato al reparto di Pediatria dellOspedale San Giuseppe di Empoli: “Ce l'abbiamo fatta! – ha dichiarato con entusiasmo e soddisfazione l'organizzatore e regista dell'evento Gianluca Proietti dell’ASD Vitolini – ci eravamo posti un traguardo prestigioso e siamo orgogliosi di averlo centrato.

È stata una scommessa che abbiamo vinto grazie al sostegno decisivo dei nostri partners. Per questo devo ringraziare tutti coloro che ci hanno affiancato con grande passione e generosità, offrendo un sostanziale contributo economico: Allianz Sinergy Group Empoli, Andromeda Centro Medico Odontoiatrico, Aquarno, Audit 2019, Centro Studi Enti locali, Enegan, Falornitech, GMG, Magis, Link Palestre e Paimex. Alcune di esse ci hanno inoltre supportato mettendo a disposizione i premi della lotteria come Activa, Alkimia Fragranze, Cantine Dainelli, Ciborgo, Date, L'Orto di Guarino, My Life Studio Empoli, Turandot Agenzia Empoli, Tuttosport Vescovi e Violanti. Spero davvero di non aver dimenticato nessuno ma sono state davvero tantissime le aziende che hanno abbracciato il nostro ambizioso progetto con entusiasmo”.

Al torneo non stop di padel hanno partecipato 6 squadre formate da semplici appassionati e da alcuni ex calciatori professionisti come Daniele Croce, Massimo Maccarone, Ciccio Caputo, Dario Dainelli, Mirko Valdifiori, Gianluca Berti, Dayo Oshadogan, Nicola Caccia, Giampaolo Pazzini, Renato Dossena, Flavio Giampieretti e un altro ospite speciale. Le squadre che hanno dato vita ai tornei sono state: Computer Gross, Allianz Sinergy Group, Aquarno, Enegan, Magis e Paimex. Nella serata la carovana si è poi spostata alla Loggia Dei Medici di Cerreto Guidi dove, a bordo piscina, si è svolta la lotteria a cura degli sponsor e la tradizionale asta dei cimeli sportivi con maglie autografate dai grandi campioni. Tra i tanti pezzi unici è stata messa all'asta una maglia del Napoli di Maradona e il libro autobiografico con dedica donato direttamente da Luciano Spalletti.

“Abbiamo organizzato una cena con quasi 500 persone, servite a tavola dai calciatori del Vitolini in veste di camerieri con muta ufficiale della società – prosegue Gianluca Proietti - Al termine della cena abbiamo dato il via alla presentazione dell’ecografo da donare all’ospedale di Empoli. Un momento che meritava di essere celebrato con fuochi d’artificio. Senza le persone che mi hanno offerto il loro supporto non avrei mai potuto organizzare tutto questo. In particolare ci tengo a rivolgere un enorme ringraziamento a due amici come Daniele Croce e Fabrizio Cammilli che hanno messo a disposizione il Centro Padel di San Miniato e la Loggia Dei Medici. Un sentito grazie va infine al sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e al sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti. Una citazione particolare va inoltre al sindaco di Vinci Daniele Vanni e al direttore del reparto Pediatria del San Giuseppe Roberto Bernardini che hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell’evento presso gli amici di Allianz Sinergy Group di Empoli”.

La 6° Edizione dell’evento “A Cena con Mario e Mauro” si è rivelata una grandissima festa che ha dimostrato come il connubio tra sport e impegno sociale sia in grado di generare una magica alchimia: “Il nostro obbiettivo è perpetrare il ricordo di mio babbo Mario e di Mauro Lastrucci che hanno rivestito un ruolo fondamentale per la crescita del Vitolini Calcio e del suo impianto sportivo - ha detto Gianluca Proietti - Ciò è stato possibile anche grazie a Claudio Lastrucci che, seppur volendo restare dietro le quinte, mi ha sempre supportato con entusiasmo. Il nostro evento è cresciuto di anno in anno, di edizione in edizione, andando sempre a raggiungere i piccoli, grandi obbiettivi che ci siamo posti. L’edizione di quest’anno è stata davvero strepitosa offrendoci forti motivazioni per continuare a seguire questa strada che ci ha dato grandi soddisfazioni. Siamo tutti orgogliosi di quanto siamo stati capaci da realizzare. Già da domani ci metteremo a lavoro per organizzare la 7° edizione!”. Il Vitolini, dopo essersi laureato campione provinciale UISP Empoli Valdelsa poco più di un mese fa al Carlo Castellani, ha dimostrato che si può essere campioni anche nella solidarietà.