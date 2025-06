'Un’estate da Leggenda', letture e attività nella biblioteca dei ragazzi, nelle piazze e nei parchi

Arrivata l’estate, ecco che anche la biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi è pronta con un’offerta di attività all’aria aperta e sotto le stelle. Anche per la lettura sarà “Un’estate da Leggenda” in via Paladini, nelle piazze, nei parchi e giardini della città da luglio a settembre 2025.

Tanti appuntamenti da vivere all’aria aperta, tra letture, laboratori, giochi, viaggi straordinari a ingresso libero senza prenotazione per quelli nei parchi e le attività serali, mentre servirà la prenotazione per le iniziative che si terranno al mattino, da effettuare a: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571 757873.

LA DICHIARAZIONE - "Un'estate da Leggenda che porterà la lettura, il gioco, la creatività all'aria aperta nei parchi della nostra città, nei giardini delle frazioni di pomeriggio ma anche di sera, sotto le stelle nella nostra biblioteca delle ragazze e dei ragazzi - afferma l'assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi -. La novità di quest'anno è il parco Mariambini che diventerà uno dei luoghi di lettura dove si potrà fruire anche di un punto prestito. Le storie fanno bella l’estate”.

IL PROGRAMMA - Entriamo nel cuore della programmazione e cominciamo da Palazzo Leggenda: tre settimane di letture e laboratori tematici per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni di età, da martedì a venerdì dalle 10 alle 12.

Da martedì 1 a venerdì 4 luglio spazio a Bimbimbiblio Summer Edition. Una settimana da bibliotecaria o da bibliotecario; da martedì 15 a venerdì 18 luglio sarà A tutto Manga Summer Edition e da martedì 29 a venerdì 1 agosto, prosegue l’esperienza fantastica di Bimbimbiblio Summer Edition con tante altre cose da imparare!

E nelle altre due settimane... ogni giorno un appuntamento per bambini e bambine da 18 mesi a 14 anni! Attività e letture per tutti a tema viaggio e gioco: da martedì 8 a venerdì 11 luglio, è tempo di “Viaggi straordinari in biblioteca” e da martedì 22 a venerdì 25 luglio, “Il gioco è fatto!”, divertimento a pieno ritmo in biblioteca.

LEGGENDA AL PARCO - Dalla mattina ai pomeriggi d’estate con la biblioteca che si sposta nei parchi della città, “Leggenda al parco!”: nel meraviglioso parco di Serravalle, dal 1 luglio al 9 settembre (pausa dall'11 al 24 agosto), letture e laboratori, giochi e punto prestito. Tutti i martedì dalle 17 alle 20.

Una bella novità di quest’anno: la biblioteca farà tappa per la prima volta nel rinnovato parco Mariambini con letture e punto prestito, tutti i giovedì dalle 17 alle 20, dal 3 luglio al 11 settembre (pausa dall'11 al 24 agosto)

Non mancheranno le letture animate e punto prestito in alcune piazze, giardini e parchi nelle frazioni della, città. Ecco quando: 30 giugno, alle 17.30, parco di Casenuove, via Val d'Orme; 7 luglio, alle 17.30, giardino di Brusciana in via Senese Romana; 14 luglio, alle 21.30, giardino delle Collinette, via Valsugana a Santa Maria; 21 luglio, alle 17.30, parco Cascine, via Pacinotti; 28 luglio, alle 21.30, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Avane.

PALAZZO LEGGENDA SOTTO LE STELLE - Apertura straordinaria tutti i mercoledì di luglio dalle 18 alle 23. Dalle 18 alle 20 ci sarà Aperibiblio: letture animate e laboratori creativi a sorpresa! E in notturna alle 21.30 ogni mercoledì vi aspetterà un'avventura diversa: mercoledì 2 luglio, Benvenuti a Palazzo!, mercoledì 9 luglio, Serata al chiar di luna; mercoledì 16 luglio, I silent e la chitarra; mercoledì 23 luglio, Storie in valigia e si chiude in gran finale mercoledì 30 Luglio con la Caccia al tesoro!

ORARIO ESTIVO PALAZZO LEGGENDA - Dal 1 luglio al 31 luglio da martedì a venerdì dalle 9 alle 13, mercoledì anche dalle 18 alle 23; dal 1 agosto al 10 agosto da martedì a venerdì dalle 9 alle 13; chiusura dall’11 al 24 agosto. Dal 25 agosto al 31 agosto da martedì a venerdì dalle 9 alle 13.

Per informazioni e dettagli sul programma completo: www.biblioteca.comune.empoli.fi.it, profili Facebook e Instagram, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571 757873.

