UniSi, al via le immatricolazioni per il nuovo anno accademico

Si aprono L’8 luglio le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell’Università di Siena per l’anno accademico 2025-2026.

Sono tre i nuovi corsi che prenderanno il via dal nuovo anno accademico.

A Siena il corso Triennale “Biotech Engineering For Health”. Il corso, interclasse, si propone di formare laureate e laureati con una solida preparazione interdisciplinare, coniugando le competenze delle biotecnologie e dell’ingegneria dell’informazione.

Ad Arezzo saranno attivati: il corso di laurea triennale in “Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile”, che coniuga la valorizzazione del patrimonio culturale con la gestione dei flussi turistici in un’ottica di sostenibilità, e il corso di laurea magistrale in “Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza”, destinato ai settori del diritto del lavoro, della sicurezza pubblica e della gestione delle risorse umane.

Complessivamente, sono 79 i corsi di studio erogati: si tratta di 35 corsi triennali, 38 magistrali e 6 a ciclo unico, che spaziano nelle diverse aree disciplinari. Sono 19 i percorsi di studio erogati interamente in lingua inglese e 13 i corsi double degrees, che permettono di conseguire il doppio titolo italiano e straniero, in collaborazione con prestigiosi atenei internazionali.

Due corsi di studio che fanno parte del Digital Education Hub Edu-Next - le lauree magistrali in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology e in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni - saranno erogati in modalità blended, cioè sia in presenza che online.

“Invito i nostri futuri studenti e studentesse a cogliere le opportunità offerte dai Corsi di Studio dell’Università di Siena con curiosità e senza ansia. – Commenta il Rettore Roberto Di Pietra –. La scelta deve essere dettata dalla possibilità di essere attratti da un corso di studi e non dal timore di commettere un errore. I percorsi di studio sono sempre modificabili. L’esperienza dello studio nella nostra Università, nella nostra città e nelle nostre sedi è un elemento da cogliere per vivere pienamente la vita universitaria”.

Continua il Rettore Di Pietra: “Il 23 giugno si sono aperte ufficialmente le iscrizioni al semestre filtro per il nostro corso di Medicina e Chirurgia, si tratta di cambiamento rilevante cui l’Università di Siena si sta preparando per rendere questo percorso una fase di apprendimento utile frequentandolo in presenza o in modalità online. L’Università di Siena è pronta”.

Le scadenze

Le immatricolazioni si aprono L’8 luglio e si chiudono il 3 novembre per corsi di laurea triennali e a ciclo unico, mentre per le magistrali non a numero programmato la scadenza è il 19 dicembre. La procedura è interamente on line e accessibile dal sito web dell’Ateneo.

Sono inoltre di prossima pubblicazione le prime scadenze per i corsi a numero programmato. Le informazioni vengono pubblicate sul sito di Ateneo, all’indirizzo: www.unisi.it/corsi-numero-programmato .

Per quanto riguarda il corso di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia, le informazioni attualmente disponibili sono alla pagina: https://www.unisi.it/unisilife/notizie/medicina-e-chirurgia-aperte-le-iscrizioni-al-semestre-filtro . Sarà possibile seguire le lezioni del “semestre filtro” sia in presenza che a distanza, in modalità sincrona, sia negli spazi a disposizione dell'Ateneo che da una postazione privata. Nella stessa pagina saranno pubblicati aggiornamenti e informazioni aggiuntive.

Sono sempre in corso le attività di orientamento. Le studentesse e gli studenti possono rivolgersi all’ufficio Orientamento per ogni necessità e consultare il portale: https://orientarsi.unisi.it/ .

I corsi a Grosseto

Presso la sede della Fondazione Polo Universitario Grossetano (in via Ginori 43) è possibile seguire in didattica sincrona otto corsi di studio. I corsi di laurea triennali in: Economia e Commercio; Scienze dell'Educazione e della Formazione; Scienze Politiche; Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale; Tecnologie per l'Ambiente, le Costruzioni e il Territorio; Scienze Chimiche. E i corsi delle lauree magistrali quinquennali a ciclo unico in: Giurisprudenza; Scienze della formazione primaria. Inoltre da Grosseto si potranno seguire in didattica sincrona anche cinque corsi delle professioni sanitarie: Infermieristica, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia; Fisioterapia; Logopedia; Tecniche di laboratorio biomedico.

A Grosseto è possibile seguire i percorsi di abilitazione per l'insegnamento in Materie letterarie (primo e secondo grado) e in Matematica e scienze per la secondaria di primo grado.

Servizi agli Studenti

È confermata per l’anno accademico 2025-2026 l’esenzione totale per gli iscritti con ISEE familiare fino a 22mila euro. Gli iscritti al primo anno di laurea magistrale, che abbiano conseguito il titolo di studio triennale entro il 30 novembre del terzo anno con la votazione di 110/110 o 110/110 e lode, in qualunque ateneo italiano, potranno usufruire di una riduzione, per merito, del 20% rispetto all’importo dovuto. La riduzione è del 10% dell’importo dovuto delle tasse per chi ha conseguito il titolo triennale con votazione compresa tra 106/110 e 109/110, laureandosi all’Università di Siena.

L’Ateneo ogni anno mette a disposizione un “fondo di solidarietà” per interventi di sostegno a favore di studenti e studentesse che versano in situazioni di disagio, anche temporanee, con esonero parziale o totale dei contributi universitari.

Per quanto riguarda i servizi rivolti agli studenti e alle studentesse, si segnala il rinnovo della convenzione per l’assistenza sanitaria gratuita, attualmente in vigore e in fase di estensione anche presso la Sede universitaria di Arezzo. L’accordo è destinato sia agli studenti e alle studentesse fuori sede di cittadinanza italiana che non abbiano trasferito il proprio domicilio sanitario, sia agli studenti e alle studentesse di cittadinanza straniera regolarmente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

È in fase di ratifica una convenzione con il CRAL, finalizzata all’estensione delle agevolazioni economiche e delle attività ricreative a beneficio dell’intera popolazione studentesca. Sempre in tema di agevolazioni economiche, l’Ateneo pubblicherà a breve un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte degli esercenti commerciali delle città di Siena, Arezzo e Grosseto – sedi dell’Ateneo – disponibili a offrire scontistiche dedicate agli studenti e alle studentesse.

Particolarmente significativa è anche l’implementazione del servizio di supporto psicologico, reso possibile grazie al progetto PROBEN, che ha consentito, inoltre, l’attivazione di numerose attività sportive gratuite, organizzate in collaborazione con il CUS.

Importante l'attività di tutorato attraverso il rapporto personalizzato grazie all'attività degli oltre 190 studenti tutor, appositamente formati per svolgere attività di orientamento e supporto alla carriera universitaria.

Anche per quest’anno è attivo il servizio del docente tutor: figura che viene assegnata all’atto delle immatricolazioni/iscrizioni e che intende supportare le/gli studentesse/i nelle esigenze della vita universitaria, accompagnandole/i per l’intero percorso degli studi universitari.

L’Università di Siena, insieme alla Regione Toscana e alle altre università toscane, rilascia ai propri studenti una carta unica regionale che permette di accedere: a tutte le mense del DSU della Toscana, alle biblioteche universitarie, ma anche ad agevolazioni e servizi legati a tempo libero, sport e cultura come musei e teatri e per la mobilità.

All’Università di Siena si può far parte delle tante associazioni studentesche, cogliere le diverse occasioni culturali tra arte e letteratura, cinema e teatro, musica e radio con la storica uRadio, l’emittente degli universitari.

