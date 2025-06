Violano il divieto e aggirano il braccialetto: arrestata coppia a Livorno

I Carabinieri di Ardenza hanno arrestato una coppia di Livorno, un uomo (di circa 60 anni) e una donna (di circa 50 anni), per aver violato un divieto di avvicinamento imposto all’uomo a causa di presunti maltrattamenti verso la donna. L’uomo doveva mantenere almeno 500 metri di distanza dalla compagna e non poteva contattarla, inoltre indossava un braccialetto elettronico per controllare i suoi spostamenti.

Nonostante questo, i militari lo hanno trovato in macchina con la donna in via Peppino Impastato. La donna non aveva con sé il dispositivo mobile necessario per far scattare l’allarme del braccialetto elettronico, probabilmente per evitare il controllo. Durante la perquisizione è stata trovata una collana con una lama di 6 cm, che è vietato portare in pubblico: la collana è stata sequestrata e l’uomo denunciato per porto abusivo d’arma.

Entrambi sono stati arrestati per violazione del divieto: l’uomo è stato portato in carcere, la donna posta ai domiciliari. L’arresto è stato confermato dal giudice di Livorno.

