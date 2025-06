Al SummerCamp@Unipi debuttano le Unimpiadi

Al SummerCamp@Unipi, l’evento di orientamento estivo organizzato dall’Università di Pisa, debuttano le Unimpiadi, un gioco a squadre ispirato al mondo della ricerca scientifica. Il 26 giugno alle 14, studentesse e studenti delle scuole superiori si sfideranno nelle aule dell’edificio B del Polo Fibonacci a colpi di quiz tematici proposti dai 20 dipartimenti dell’Ateneo. I partecipanti potranno avvalersi di qualsiasi strumento informatico per rispondere a domande che spaziano in ogni disciplina, dalle materie scientifiche a quelle umanistiche. Un’ora di tempo e alla fine gadget Unipi per le prime tre squadre classificate e piccoli premi per tutti.

La prima edizione delle Unimpiadi chiuderà il SummerCamp@Unipi, una due giorni di orientamento dal 25 al 26 giugno, che ha visto la partecipazione di centinaia ragazzi e ragazze delle scuole secondarie superiori alla scoperta dell’Ateneo, dell’offerta formativa e dei servizi.

“Capisco perfettamente le incertezze e i dubbi che molte ragazze e ragazzi possono vivere in questa fase – dice Laura Marcucci, delegata all’orientamento dell’Università di Pisa – Il passaggio dalle scuole superiori all’università può sembrare un salto nel mare aperto, ma l’Università di Pisa è un luogo che accompagna, sin da subito, nella scelta del percorso da intraprendere e, una volta iscritti, in ogni fase del proprio cammino di studio e di crescita”.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

