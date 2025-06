Certaldo, Fratelli d’Italia contro l’ordinanza sul disco orario: "Decisione calata dall’alto"

Fratelli d’Italia Certaldo ha espresso forte contrarietà alla nuova ordinanza comunale che, a partire dal 30 giugno, introduce il disco orario in piazza dei Macelli e in via dei Macelli. Il gruppo consiliare contesta la mancanza di confronto con cittadini e commercianti e denuncia provvedimenti ritenuti disorganici e scollegati dalle reali esigenze del territorio.

Fratelli d’Italia Certaldo esprime forte contrarietà rispetto alla nuova ordinanza comunale che introduce il disco orario nella piazza dei Macelli e in via dei Macelli a partire dal 30 giugno. Si tratta dell’ennesima decisione calata dall’alto, senza un minimo di concertazione con cittadini, commercianti e residenti, che già in passato avevano manifestato preoccupazioni sul tema della sosta e della mobilità urbana.

Le numerose critiche emerse in queste ore sui social confermano quanto il nostro gruppo consiliare aveva già denunciato in un precedente comunicato stampa: l’amministrazione Campatelli continua a promuovere interventi disorganici e mal calibrati, frutto di logiche burocratiche più che di reali esigenze del territorio.

Parlare di “maggiore rotazione” e “migliore fruibilità” mentre si ignora il grido d’allarme di chi in quella zona vive, lavora o deve semplicemente recarsi dal medico, è un insulto all’intelligenza dei certaldesi. Colpisce in particolare l’indifferenza dell’Amministrazione nei confronti di chi, come numerosi operatori sanitari, lavora su turni e non può permettersi di tornare ogni due ore per aggiornare il disco orario.

Il Comune dichiara di voler favorire le attività commerciali del centro urbano, ma finisce per colpirle: chi si avventura nel borgo per fare acquisti o turismo, scoraggiato da regole poco chiare e sanzioni in agguato, potrebbe semplicemente scegliere di non tornare.

Fratelli d’Italia Certaldo, appena venuta a conoscenza del contenuto dell’ordinanza, ha tempestivamente presentato un’interrogazione a risposta orale da discutere nel prossimo consiglio comunale, per chiedere chiarimenti sui criteri adottati, sugli stalli riservati alla ricarica elettrica e sulle tutele previste per i residenti della zona.

Ancora più grave è, infatti, l’assenza di risposte chiare su questioni fondamentali: i marciapiedi sono parcheggiabili o no? I residenti avranno un pass o saranno trattati come chiunque altro? Quali misure si intendono adottare per risolvere la carenza di stalli?

La confusione regna sovrana, e il malcontento è ormai evidente.

Fratelli d’Italia Certaldo ribadisce la propria disponibilità ad ascoltare le istanze della popolazione e chiede il ritiro dell’ordinanza, l’apertura di un confronto serio con le categorie coinvolte e l’elaborazione di un vero piano della sosta, che metta al centro residenti, lavoratori e commercianti.

Certaldo ha bisogno di soluzioni, non di slogan.

Certaldo ha bisogno di ascolto, non di imposizioni.

Certaldo merita di più.

Lucia Masini – Coordinatore e Capogruppo Fratelli d’Italia Certaldo

Riccardo Borghini – Consigliere Comunale Fratelli d’Italia Certaldo

