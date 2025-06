Torna il cinema sotto le stelle a San Miniato, proiezioni estive in 11 frazioni

Anche quest’anno l'estate a San Miniato si apre con il Cinema sotto le stelle, la consueta rassegna itinerante di film ad ingresso gratuito, a cura di Arci Zona Cuoio, adatta a famiglie e bambini, con commedie e cartoni animati, che toccherà undici frazioni del Comune, nei mesi di luglio ed agosto.

Si inizia il 6 luglio con "Amici miei" al campo sportivo di Corazzano (prima della proiezione apericena a cura del Circolo, info: 335 6205101), mentre il 9 luglio è la volta di "Prendi il volo" al Circolo Arci "Pannocchia" di Ponte a Egola. Il 13 luglio, in piazza Caduti di Bologna a Ponte a Elsa, verrà proiettato "Kung fu Panda 4", il 16 luglio al Circolo Arci de La Catena ci sarà "La treccia" (prima della proiezione apericena a cura del Circolo, info: 349 3803609), proiezione organizzata in collaborazione con la Commissione pari opportunità. Il 20 luglio, ai giardini pubblici in località Casotti a San Romano, "Il grande giorno"; si prosegue il 23 luglio, al Circolo Arci a Molino d'Egola, con "Romeo è Giulietta"; il 27 luglio nella piazzetta della Parrocchia a Roffia, verrà proiettato "Un mondo a parte", mentre l'ultimo appuntamento del mese di luglio sarà il 30, al campo sportivo de La Serra con "Grazie ragazzi".

Il 3 agosto, al Circolo Arci a San Miniato Basso, verrà proiettato "Il diritto di contare", serata organizzata in collaborazione con la Commissione pari opportunità; il 7 agosto, in piazza XX Settembre a San Miniato, "Ad ovest di Paperino" e il 10 agosto, al Circolo Arci de La Scala, "The Holdovers - Lezioni di vita". Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.15.

"Anche quest'estate torna il Cinema sotto le stelle, una rassegna itinerante che porterà proiezioni gratuite in undici frazioni del nostro territorio. Un’iniziativa che vuole valorizzare la cultura come momento di incontro e condivisione, rafforzando il legame tra le comunità e offrendo occasioni di svago accessibili a tutti e tutte - commenta l'assessore alla cultura, Matteo Squicciarini -. Ci saranno pellicole capaci di coinvolgere un pubblico ampio, grandi classici, cinema per famiglie e pellicole d'autore, grazie ad un cartellone d'eccellenza curato dall'Arci Zona Cuoio e poi due serate organizzate in collaborazione con la Commissione pari opportunità per sensibilizzare sulle tematiche di genere. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di portare la magia del grande schermo in luoghi inusuali, trasformando piazze e spazi aperti del territorio in veri e propri cinema a cielo aperto".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

