A CNA Storie si racconta la Camin Service Spazzacamino: "Lavoriamo con la sicurezza nelle case"

Nuovo appuntamento con CNA Storie su Radio Lady, la rubrica settimanale del mercoledì in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa, ideata per raccontare e scoprire le storie di imprenditori e aziende del territorio. Nella puntata del 25 giugno è stato ospite in studio Yuri Guglielmucci titolare di Camin Service Spazzacamino, azienda nata nel 1995 a Poggibonsi, attiva in tutta l'Empolese Valdelsa fino alla provincia di Siena e specializzata in interventi ordinari di pulizia, manutenzione e controllo di qualsiasi tipo di canna fumaria privata, condominiale, industriale, forni per pizzerie e panifici. Al microfono con Guglielmucci anche Marco Goretti di Cna Empolese Valdelsa.

"Un'attività che ci dà molta soddisfazione" racconta il titolare, "lavoriamo con la sicurezza delle proprie case". Dalla visione romantica molto diffusa dalla storia di Mary Poppins alla realtà, durante l'intervista è stato proiettato un video che illustra le fasi delle operazioni degli spazzacamini. "Mi ha incuriosito molto questo mestiere, oggi siamo dei veri e propri tecnici di canne fumarie, c'è tanta tecnologia ed è un lavoro molto importante per far sì che si possa usare il fuoco in maniera efficiente, senza mettere a rischio le proprie case. Nelle nostre zone inoltre la legna per riscaldarsi è molto utilizzata". Senza manutenzione ci sono rischi, come ricordato: "Il più grande è che possa incendiarsi la canna fumaria, da lì anche la casa stessa. Se il camino è usato quotidianamente va fatta una manutenzione ricorrente. L'importante è che chi usa il fuoco deve sapere che è qualcosa di pericoloso e affidarsi ad aziende specializzate, per avere una manutenzione più corretta possibile e per far sì che vicino al camino si stia in completa sicurezza, senza paure o evitare di respirare fumi in casa. Oltre alla pulizia facciamo anche video ispezioni, che vanno oltre l'occhio nudo".

Per diventare spazzacamino "c'è una formazione tecnica, la facciamo noi. Poi c'è la formazione della sicurezza sul lavoro, soprattutto per andare in quota. Il personale è sempre preparato". Il rapporto con Cna "è nato con il nascere dell'attività" spiega Guglielmucci, "ci hanno seguito in tutte le trasformazioni e passaggio. Ci ha accompagnato e consigliato". L'azienda oggi conta 5 collaboratori, "purtroppo non è facile trovare persone che hanno voglia di imparare un mestiere del genere, formate è quasi impossibile. In realtà è un mestiere bello, si impara sempre qualcosa di importante per l'efficienza e la sicurezza della propria casa".

E l'estate è il periodo di maggior lavoro, in vista dell'inverno. Mentre stanno crescendo anche altre attività, come l'installazione di reti a protezione di pannelli solari e fotovoltaici, l'azienda è anche sui social: "Quando andiamo nelle case diamo sempre anche consigli su come utilizzare il camino al meglio possibile, le stufe e quale tipo di legna utilizzare. Queste esperienze cerchiamo di riportarle anche sui social".

Loc. Casastieri 1H - 53036 Poggibonsi (SI)

3356892553

info@caminservice.it

caminservice.it