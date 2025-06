Cuccioli in stallo, il gattile: "Tanti hanno risposto al nostro appello. Gli empolesi hanno un gran cuore"

È boom di cucciolate gestite, sul territorio dell'Empolese e parte del Valdarno inferiore, dall'associazione Aristogatti e smistate tra i volontari e le volontarie che fanno stallo: "Al momento abbiamo 130 gatti stanziali in struttura, adulti, e circa 60 gattini" questi "sono in stallo a Empoli, Sovigliana, Castelfiorentino, Vinci e in altri comuni. In tantissimi hanno risposto dopo il nostro appello. Gli Empolesi, e non solo anche oltre, hanno un gran cuore". Così Tiziana Scarselli presidente e volontaria dell'associazione che gestisce il gattile di Empoli in via Majorana, oggi ospite insieme al portavoce e volontario Stefano Maestrini di Radio Lady 97.7 nella trasmissione Empoli Nostra Storie con Paolo Pianigiani.

Neanche dieci giorni fa, gli Aristogatti hanno chiamato a raccolta cittadini e cittadine per aiutare, offrendo stallo ai gattini: "Siamo solo a giugno e non abbiamo più posti" scrivevano, indicando il necessario per accogliere temporaneamente i cuccioli, per far respirare la già satura struttura in via Majorana: "Basta un bagno o una piccola stanza dove tenere i gattini in sicurezza. Il necessario verrà fornito da noi e penseremo anche a trovare adozione". Un appello che era stato raccolto anche da gonews, seguito poi dai Comuni dell'Empolese Valdelsa, e che fortunatamente pare aver funzionato.

Ma l'emergenza c'è ancora, come ricordato in radio: "È un arrivo continuo - prosegue Scarselli - i 60 cuccioli in stallo hanno dai 15 giorni ai 60 giorni. Sono tanti e le richieste di adozione diminuiscono perché si avvicina il momento delle ferie, per cui diventa complicato e anche oneroso mantenere questi cucciolini" ricordando cibo, cure mediche ed eventuali medicine fornite dall'associazione, "le persone ci mettono la stanza e l'amore verso questi gatti, che è una cosa preziosissima. Ma anche le spese sono tante". Oltre ai mici del gattile, "in tanti non sanno che forniamo da mangiare a oltre 300 gatti delle colonie sparse sul territorio". Come aiutare? In ottica di necessità, sono stata ricordate la possibilità di devolvere il 5x1000 all'associazione "ci salva la vita, è un aiuto immenso", per chi vuole la consegna di cibo per cuccioli e gatti anziani in associazione e la data di sabato 5 luglio, con la raccolta alimentare destinata a gattile e canile di Empoli al centro commerciale di via Sanzio.

Sul fronte adozioni "qualche gattino è già pronto - aggiunge la presidente - ma ci sono anche i più grandi, i vecchietti che non vuole nessuno. E invece sono dolcissimi". Rinnovato l'appello a volontari e volontarie, "sono sempre ben accetti. Ci trovano tutti i pomeriggi, 7 giorni su 7, dalle 17 alle 19".

Ricordata anche l'emergenza vissuta durante l'evento alluvionale che ha colpito la città di Empoli nel marzo scorso, provocando ingenti danni alla struttura del gattile. "Vogliamo ringraziare tutte quelle persone che, sul conto corrente, ci hanno dato una mano economicamente - afferma il portavoce Maestrini - il crowdfunding ha avuto un successo incredibile, non solo sul territorio ma da tutta Italia. Se il gattile ha ripreso a funzionare come sempre ed è stato risistemato è grazie a loro" oltre al grazie a volontari e volontarie, "sono sempre presenti".

