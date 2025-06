Detenuti-attori alla Gorgona in scena con 'La città invisibile'

Dopo il successo della “Trilogia del Mare” (Ulisse, Metamorfosi, Una Tempesta), il progetto “Il Teatro del Mare”, ideato e diretto da Gianfranco Pedullà, prosegue con una nuova creazione originale: La Città Invisibile, che debutterà in prima nazionale all'interno della Casa di Reclusione dell'Isola di Gorgona nei giorni domenica 29, lunedì 30 giugno e martedì 1° luglio 2025.

Lo spettacolo è il frutto di un laboratorio teatrale e musicale condotto da Gianfranco Pedullà, Francesco Giorgi e Chiara Migliorini, con la partecipazione attiva dei detenuti. Il testo nasce da un percorso di scrittura collettiva coordinato da Chiara Migliorini, basato su domande, conversazioni e suggestioni che hanno messo in relazione i partecipanti con lo spazio dell'isola, facendo emergere ricordi, sogni, desideri, paure e timori. Questa pratica laboratoriale ha trovato ispirazione nell'opera di Italo Calvino Le città invisibili e nelle Carte dei Tarocchi.

Dal 2020, il progetto "Il Teatro del Mare", ideato e diretto da Gianfranco Pedullà, ha trasformato l'Isola di Gorgona in un palcoscenico unico, dove i detenuti della Casa di Reclusione diventano protagonisti di un approfondito percorso artistico e umano.

La trilogia composta da "Ulisse", "Metamorfosi" e "Una Tempesta" ha visto - negli anni 2020/2025 - la partecipazione alle repliche sull’isola di oltre 3000 spettatori provenienti da tutta Italia, offrendo un'esperienza immersiva che unisce arte e riflessione sociale. Fuori da Gorgona gli spettacoli sono stati rappresentati a Roma, Piombino, Firenze, Follonica, Lastra a Signa alla presenza di oltre 2000 spettatori.

Il progetto ha ricevuto riconoscimenti significativi, tra cui il premio CATARSI/Associazione Nazionale Critici di Teatro per "Ulisse" nel 2020, attestando l'importanza del teatro come strumento di rieducazione e reintegrazione.

L'Isola di Gorgona, con la sua natura incontaminata e la sua storia, diventa così simbolo di rinascita e speranza, dimostrando come l'arte possa abbattere le barriere e costruire ponti tra mondi apparentemente distanti.

Questo nuovo capitolo con “La Città Invisibile” è un viaggio poetico e simbolico che esplora l'identità, la memoria e il desiderio di trasformazione, offrendo una narrazione corale che intreccia le storie personali dei partecipanti con l'immaginario collettivo.

La produzione è realizzata in collaborazione con la Casa di Reclusione di Gorgona, con il PRAPP di Firenze, con il contributo della Regione Toscana, e il sostegno del Teatro delle Arti e del Comune di Lastra a Signa.

Dopo il debutto nazionale previsto per il 29 e 30 giugno e il 1° luglio, l'Isola di Gorgona sarà tra i protagonisti della prossima Rassegna Nazionale di Teatro in Carcere “Destini Incrociati”, in programma dal 25 al 27 settembre 2025 tra Firenze e Livorno.

La rassegna, giunta all’undicesima edizione, è promossa dal Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana.

Destini Incrociati – Le città visibili sarà un’occasione di confronto nazionale tra esperienze artistiche nate all’interno del carcere, tra cui il percorso teatrale attivo da anni sull’Isola di Gorgona, che proprio con La Città Invisibile apre un nuovo capitolo dopo il successo della “Trilogia del Mare”.

Il titolo della rassegna rende omaggio all’opera di Italo Calvino, un richiamo ancora più significativo nel 2025, anno in cui ricorre il quarantesimo anniversario della morte dello scrittore, una delle figure più influenti della letteratura italiana del Novecento.

Il programma della rassegna includerà spettacoli, proiezioni video, incontri e momenti formativi, valorizzando il ruolo del teatro come strumento di riflessione, dialogo e reinserimento.

Un’anteprima della rassegna è prevista per il 24 settembre a Firenze, mentre gli eventi principali si svolgeranno nei giorni successivi con appuntamenti aperti alla cittadinanza.

Fonte: Ufficio stampa