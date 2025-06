Da Pontedera a Firenze: la Fondazione Charlie lancia un progetto di ascolto e sostegno

Firenze apre le sue porte alla Fondazione Charlie, realtà toscana nata a Pontedera, che da oltre 35 anni è punto di riferimento per l’ascolto e il sostegno a chi attraversa momenti di fragilità.

L’evento “Firenze accoglie Charlie”, in programma a giovedì 26 giugno, alle ore 16.30, all'Orto San Frediano con il patrocinio del Comune di Firenze, sarà un’occasione per conoscere da vicino l’impegno della Fondazione, attiva dal 1989 con il suo storico Telefono amico, nato per ascoltare senza giudizio chi vive situazioni di dipendenza, malattia, solitudine.

Negli anni, Charlie, nato nel 1990 come Telefono amico per le tossicodipendenze e l'emergenza AIDS, ha esteso la propria attività alla ricerca sugli adolescenti, alla sensibilizzazione nelle scuole sui grandi temi del disagio giovanile e sociale, come il bullismo e il cyberbullismo, e ha recentemente completato un importante processo di digitalizzazione per avvicinarsi ai più giovani con strumenti e linguaggi a loro vicini.

Oggi, nella nuova sede di Pontedera, la Fondazione ospita numerosi gruppi e sportelli di supporto dedicati alla genitorialità, all’azzardopatia, ai disturbi alimentari, alle dipendenze e molto altro: uno spazio di comunità e cura che si apre al territorio e vuole crescere ancora.

Un know-how molto importante, insomma, che ora, anche grazie alla partnership preziosa con la Fondazione I Medici F3 di Firenze che fin da subito ha apprezzato, condiviso e accompagnato Charlie in questa sua nuova esperienza, la Fondazione Charlie metterà a disposizione del territorio fiorentino, dove è già in formazione il primo gruppo di volontarie e volontari.

Durante l’evento interverranno:

- Sara Funaro – Sindaca di Firenze

- Matteo Franconi – Sindaco di Pontedera

- Stefano Del Corso – Presidente Fondazione Pisa

- Angelo Migliarini – Presidente Fondazione Charlie Onlus

- Paolo Gacci – Presidente Fondazione 3F

Porteranno il loro saluto anche:

- Sandra Cavallucci – Presidente Associazione Curandaie

- Giacomo Paoletti – Presidente Confraternita di Misericordia Campo di Marte

Sarà un momento di confronto tra istituzioni, associazioni e cittadinanza per riflettere sul valore dell’ascolto, della cura e della costruzione di legami che generano salute e comunità e per presentare il progetto di Fondazione Charlie per Firenze e la sua comunità.

A seguire, sarà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo conviviale, per brindare insieme alla partenza di questa nuova avventura fiorentina.

