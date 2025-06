Fondazione CR Firenze e Nana Bianca: un decennio insieme per far crescere l’ecosistema dell’innovazione

Un percorso lungo 10 anni nato per rafforzare l’ecosistema fiorentino dell’innovazione e che oggi è descritto attraverso dati e casi di successo. “Insieme per l’innovazione” è il titolo dell’evento che racconta la collaborazione tra la Fondazione CR Firenze e lo startup studio e acceleratore di imprese digitali Nana Bianca, che si terrà stasera all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, ex granaio mediceo acquistato nel 2016 e recuperato dalla stessa Fondazione con una grande operazione di rigenerazione.

L’Innovation Center ha iniziato a popolarsi di talenti digitali nel settembre 2020, nel periodo della pandemia, e a distanza di quasi cinque anni Fondazione CR Firenze e Nana Bianca festeggiano la sua trasformazione in un vero centro propulsivo di promozione della cultura digitale e luogo di sviluppo di startup che oggi sono imprese digitali di primo piano sul mercato. Uno dei primi passi della collaborazione tra la Fondazione e Nana Bianca è stata la nascita nel 2017 del programma di accelerazione 'Hubble' che si è affermato negli anni e che rappresenta un punto di riferimento importante per i giovani startupper digitali.

La “formula Hubble” è composta da elementi che si influenzano e si autoalimentano all’interno della “fabbrica dell’innovazione” - che è l’Innovation Center - , in un intreccio di business, formazione sui mestieri del futuro e cultura digitale che è diventato patrimonio della città di Firenze. Nana Bianca ha sede nell’Innovation Center offre un bagaglio di esperienze e competenze che dalla sua fondazione è servito a supportare 140 startup, come spiega il report di impatto sul territorio “Accelerare il futuro” che sarà presentato stasera. Nana Bianca ha calcolato che le startup supportate hanno prodotto un valore di 582 milioni di euro di ricchezza complessiva dando lavoro a oltre 1.600 persone, di queste il 63% ha scelto di aprire i suoi uffici nel territorio toscano.

Fondazione CR Firenze ha in parallelo incaricato Triadi, spin off del Politecnico di Milano di calcolare impatto generato dai programmi di accelerazione sostenuti da Fondazione, Hubble e Italian Lifestyle, sul territorio. Lo studio, ancora in corso, ha già rilasciato qualche dato incoraggiante: la Fondazione ha messo a disposizione delle start up partecipanti al programma più di 3 milioni di euro oltre che aver messo a disposizione il luogo all’interno del quale accadono tutte le attività che l’evento vuole mettere in luce.

Il processo di valutazione ha preso in esame 50 startup partecipanti al programma Hubble dal 2017 al 2024. L’8% di quest’ultime si trova nella fase Growth, ed il 13% nella fase Early Growth. I settori di appartenenza più rilevanti sono Fashion, Circular Economy e Media Entertainment.

Il rapporto ha mostrato come l’89% delle startup accelerate sia pienamente soddisfatta del percorso seguito e che Hubble abbia permesso nel 44% dei casi di stabilire nuovi rapporti commerciali e partneship, mentre nel 67% dei casi è stato possibile stabilire rapporti con altri attori dell’ecosistema all’interno dell’Innovation Center di Fondazione CR Firenze.

A differenza del tasso di mortalità annuo delle startup in Italia che supera l’80%, solo 9 delle startup Hubble su 50 hanno cessato l’attività al 2024, con un tasso di mortalità pari al 18%. La motivazione di questa resilienza è forse da attribuire al fatto che dopo il percorso di accelerazione le start up hanno la possibilità di ricevere un grant supplementare, messo a disposizione dalla Fondazione, per potere continuare a risiedere presso l’Innovation Center di Piazza Cestello e, dunque, di continuare a usufruire per altri 12 mesi dei servizi e delle attività del network lì presente.

“L'Innovation Center di Fondazione CR Firenze è oggi un perno essenziale dell’ecosistema dell'innovazione fiorentino che unisce business, formazione e cultura digitale – commenta Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. Un ambizioso progetto, nato dalla rigenerazione della ex Caserma Cavalli, che abbiamo condiviso con Nana Bianca, partner per noi fondamentale per la messa a terra dei nostri programmi di accelerazione per i quali abbiamo messo a disposizione oltre 3 milioni di euro di grant. Su tutti, ci colpisce un dato che presentiamo qui oggi: il tasso di mortalità molto diverso dal dato nazionale. Questo conferma la bontà del nostro impegno come Fondazione nella valorizzazione delle competenze imprenditoriali del nostro territorio e, soprattutto, nell’accompagnare i giovani nel loro percorso di vita, dall’educazione alla formazione accademica e professionale, con l’obiettivo di generare valore a beneficio dell’intera comunità. Il nostro sforzo è orientato a costruire opportunità di lavoro qualificato con la speranza di poter contribuire a offrire ai giovani la possibilità di restare in Toscana”.

“Supportare la nascita di nuove startup rappresenta un modello di sviluppo molto pragmatico ed efficace – interviene Alessandro Sordi, co-founder di Nana Bianca insieme a Paolo Barberis e Jacopo Marello - Lo diciamo dati alla mano, grazie al report su cui abbiamo lavorato e che descrive l’impatto sul territorio delle attività che abbiamo portato avanti. Basti pensare ai 1.600 posti di lavoro delle 140 startup sostenute e ai oltre 9 mila posti di lavoro creati in maniera indiretta. Tutto questo si inserisce in un percorso strategico teso a rafforzare l’ecosistema fiorentino dell’innovazione che condividiamo con Fondazione CR Firenze, ente non profit che opera sul territorio. La stessa Fondazione ha recuperato un ex granaio mediceo per trasformarlo nell’Innovation Center in cui oggi è la nostra sede e dove convivono le attività legate ai programmi di accelerazione e quelle legate allo startup studio accanto agli eventi pensati per la promozione della cultura digitale e aperti a tutta la città”

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio Stampa