Gattile di Empoli in difficoltà, Montespertoli si unisce all'appello

Il Comune di Montespertoli si unisce all’appello lanciato nei giorni scorsi dalle volontarie e dai volontari del gattile municipale di Empoli, che stanno affrontando una situazione particolarmente critica. La struttura è al completo: attualmente ospita circa 130 cuccioli di gatto, oltre a numerosi esemplari adulti, e si trova in grave difficoltà nella gestione quotidiana di spazi, cure e approvvigionamenti.

Le richieste rivolte alla cittadinanza dell’intero territorio dell’Empolese Valdelsa sono semplici ma fondamentali: servono stalli casalinghi, anche temporanei, dove accogliere i piccoli gattini fino allo svezzamento. Un piccolo spazio in casa può fare la differenza per la vita di tanti animali.

“Il benessere degli animali è una responsabilità condivisa e un obiettivo di tutte le amministrazioni del territorio. Per questa ragione ci uniamo alla richiesta del gattile e speriamo che il loro appello possa circolare in tutto il territorio dell’Empolese-Valdelsa per dare un aiuto concreto alla struttura e agli animali che hanno bisogno di ospitalità” afferma Marco Pierini, vicesindaco di Montespertoli e assessore all’Ambiente.

Chiunque desideri offrire il proprio aiuto mettendo a disposizione uno stallo temporaneo può contattare direttamente il numero 338 3244769 per ricevere tutte le informazioni necessarie.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate