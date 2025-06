La prof. Giovanna Frosini insignita dell’Honorary Lifetime Membership dall’American Boccaccio Association

L’American Boccaccio Association, organizzazione accademica fondata nel 1974, ha insignito dell’Honorary Lifetime Membership la prof.ssa Giovanna Frosini, presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.

La consegna del prestigioso riconoscimento durante la Scuola Estiva organizzata dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e che si è svolta la scorsa settimana in Casa Boccaccio a Certaldo Alta.

L’American Boccaccio Association si impegna attivamente nella diffusione e nello studio della figura e delle opere di Giovanni Boccaccio nel contesto accademico e culturale degli Stati Uniti e del Canada.

Se da un lato l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio (ENGB) cura la valorizzazione e la ricerca sull’autore in Italia ed Europa, nella sua lingua originale, dall’altro l’ABA persegue le medesime finalità nel mondo anglofono nordamericano, promuovendo la conoscenza di Boccaccio in lingua inglese e rafforzando il legame internazionale che unisce studiosi, lettori e appassionati del suo lascito.

“Ricevere questo riconoscimento rappresenta per me un momento di grande significato e profondo onore. Esprimo la mia più sincera gratitudine all’American Boccaccio Association, e in particolare alla sua presidente, Elsa Filosa, per questa attestazione così autorevole. Ci unisce una collaborazione fondata su studi scientifici comuni, ma anche un legame di stima reciproca che rende questo percorso condiviso ancora più ricco e significativo”, così la prof.ssa Giovanna Frosini presidente dell’Ente Boccaccio.

“È con autentica gratitudine e sincero affetto che consegno questo riconoscimento, che ha per noi un valore accademico altissimo. Si tratta infatti del riconoscimento più importante conferito dalla nostra Associazione, lo stesso che ha visto tra i suoi insigniti figure eminenti come il prof. Carlo Delcorno, direttore della rivista Studi sul Boccaccio, l’Emeritus Cormac O’Cuilleanain del Trinity College di Dublino, il prof. Stefano Zamponi e, primo tra tutti, Charles Singleton, della Johns Hopkins University di Baltimora, che ricevette questa onorificenza già negli anni ‘70”, ha detto la prof.ssa Elsa Filosa presidente dell'American Boccaccio Association.

In tale occasione è stata conferita anche una borsa di studio, istituita nel 2023 dal prof. Stefano Zamponi in collaborazione con l’American Boccaccio Association, destinata a uno studente di dottorato proveniente da un’università nordamericana, quest’anno è stata assegnata a Fabio Orpheo Caredda dell’università di New York. L’iniziativa nasce con l’intento di sostenere la ricerca accademica su Giovanni Boccaccio, favorendo l’approfondimento degli studi sull’autore e, al contempo, consolidare il legame tra l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e l’ABA, promuovendo la formazione di una nuova generazione di studiosi boccacciani.

Fonte: Ufficio stampa

